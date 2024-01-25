人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

严寒东北的多样打开方式

牛纪伟 徐扬 孙仁斌 武江民 刘艺淳 崔师豪
2024年01月25日09:11 | 来源：新华社
小字号

从林海雪原到松花江上，从冰雪世界到温泉洗浴，从冻梨、豆包到铁锅炖大鹅，这个冬天，体验丰富的东北令游客们直呼“过瘾”。

东北的冬天，带来了一种什么样的生活体验？答案在“冰箱早市”的烟火气里，在冬泳大爷的“扎猛子”里，在一句句“老铁”“老妹儿”的唠嗑声里，在东北人的幸福密码里。

严寒的东北，多样的打开方式

寒冬腊月，东北的早晨，是被热闹的早市叫醒的。

气温接近零下20摄氏度，来到沈阳市沈河区的小河沿早市，宛如闯入一个天然大冰箱。但不少游客喜欢这一口，从机场车站一落地，就拖着行李箱来这里体验“冰箱早市”的清冽与温暖。

“热火勺，刚出锅的热火勺！”一声吆喝响起，火勺摊摊主郑丽红掀起蒸笼盖，立刻“云雾”弥漫，香气四溢。“从没想过早市能这么火。”郑丽红说，最近东北旅游爆火，周末客流量比往年多了几倍，她家的火勺和烧麦常常被一扫而空。

人群喧闹声中，黑的冻梨、黄的冻桃，还有保温箱里新采摘的丹东草莓和大连樱桃，多种色彩相互交织，构成了一幅生动和谐的生活图景。

“买了冻柿子、冻梨还有热乎乎的肉肠和蛋堡，食材新鲜，价格还便宜。”来自上海的游客陈宇航逛了一圈，手里满满当当。

东北的冬，不只有冰天雪地。东北的冬有更多新的打开方式——

玩法创新，体验更丰富。沈北新区单家村的“稻梦小镇”，一场雪地足球“村超”刚刚开赛。今年以来，单家村在稻田里搞起冰雕、狗拉爬犁等旅游项目，吸引游客1.6万余人次。30岁的明玉返乡后，将老屋改造成民宿，吸引许多游客坐上热炕头，感受传统农村风情。

明玉热情地介绍，在东北，除了冰雪、火炕，还可以走入街巷，来场城市漫步，赏文创非遗、看热闹灯会；晚上还可以钻进大大小小的浴池澡堂，让快乐在热气里蒸腾。

场景上新，活动更多元。走进沈阳市3.5万平方米的沉浸式主题乐园“主角儿”，游客们换上各式戏服，参与沉浸式体验项目，体验丰富多彩的传统文化活动。

“我们有6大主题，200多个任务，除了沉浸式体验，还可以看演出，玩游乐设施。”“主角儿”乐园的运营公司负责人杨野说。

口味焕新，圈粉“Z世代”。走进大街小巷的小酒馆，乌黑的冻梨被捣碎出汁，加入威士忌、果汁和苏打水，一杯冻梨特调成为许多年轻人青睐的“东北新味道”。

来到沈阳铁西红梅文创园的原料库，红色的仓库大门背后，是一个下沉式的现场音乐场所。热爱音乐的青年人在此聚集，尽享冬日里的热烈。

欢脱的东北：刻在骨子里的快乐基因

“企鹅背包很潇洒，还有翅膀的黑马，来到防洪纪念塔，小土豆们很优雅……”东北网民把哈尔滨的旅游场景编成喊麦歌曲，令“欢脱的东北”形象感满满。

东北人的幸福密码是什么？

是快乐的勇敢——

清晨，走进沈阳市北陵公园，河面冻成冰场。厚实的冰面一侧，凿出了一个20米长、2米宽的“露天泳池”。

东北大爷“闪亮”登场。“第一拨人捞冰碴，后面的人扎猛子。陆续有300多号人，每人游一个来回。”65岁的老李跃出冰窟窿，通红的身上冒着热气。“虽然冷，但游完以后反而觉得身体特别轻快。”

和寒冬共处，东北人把冰雪当成了一种馈赠。溜冰“从娃娃抓起”，每个东北娃的童年少不了打出溜滑、玩冰车；热衷冬钓、冬捕的东北版“姜子牙”不求盆满钵满，只求乐得自在；扬冰帆、雪地足球对战、雪地射箭，喜欢运动的东北人开发出许多冰雪项目，从这里还走出了苏翊鸣、徐梦桃、高亭宇等冬奥冠军……

是热情的真诚——

在盘锦市的年货大集上，“东北欢迎您”的条幅挂在显眼处。各地游客中午来到“农家乐”品尝美食，炖豆角、锅包肉、猪肉炖粉条……一道道东北特色佳肴让人垂涎欲滴。“大伙别客气，就当是自己家，敞开了吃。”老板李思笑呵呵地招呼大家。

最近一段时间，互联网上碎片化传播的东北和东北人形象，让人心头暖暖：遇见南方人时说话秒变“夹子音”的出租车司机，喊游客“孩子”和“宝贝”的搓澡大姨……

“东北是一片多民族聚居的土地，这是东北人形成包容、豁达群体性格的重要原因。严寒的气候条件也让很多人知道抱团取暖的意义。”沈阳市文化遗产研究院院长李岩说。

是语言的“感染”——

“到哪儿你都是老妹儿”“谁和你都能唠上两句”“爱咋咋地的东北人治好了我的精神内耗”……社交媒体上，许多人说被东北人、东北话感染和治愈。

“尊贵的马铃薯公主，请上车。”52岁的出租车司机梁鸿涛灵活运用网络热梗。“不让游客的话落在地上，是每个东北人的‘责任’。”

“苍茫林海、莽莽雪原造就了东北人豪放、热情、幽默的性格。”辽宁社会科学院研究员张思宁说，可以说东北人的幽默，是在寒冷和困难中炼成的。

多彩的东北：不只有冬天

许多东北人说，要感谢这个冬天，让更多的人们来到东北，发现东北，感受黑土地上的幸福生活。这个冬天既是抵达，也是开始。

过了腊八就是年，春天的脚步近了。在鸭绿江畔的丹东市河口村，民宿老板王忠武已经开始谋划开春的生意了。

“一间房的价格在100至200元，春天来了可以赏花，夏天可以垂钓，秋天采摘桃子，吃农家饭、江中乘船。咱这是在桃花源里一边生活，一边赚钱。”王忠武说。

春天的河口村，江水碧波荡漾，百里桃花林夹岸盛放。这里是《在那桃花盛开的地方》吟唱的地方，作为“中国传统村落”的河口村，也是许多游客心中向往的桃花源。

王忠武2017年辞职回村开起民宿，追寻自己的诗和远方。临近春节，他写下一副对联：“过小日子柴米油盐酱醋茶，得大自在琴棋书画诗酒花。”

东北是有海的。

在辽宁2000多公里海岸线上，大连、营口、锦州等六个海滨城市是有名的避暑胜地。

前不久，锦州北镇市文旅局长王莹带着沟帮子熏鸡、北镇猪蹄等特产来到哈尔滨，在中央大街给游客送礼物送门票：“我们锦州有‘水落石出’的山海奇观笔架山，还有人少水清沙细的海滩，欢迎大家到锦州休闲度假。”

东北不只有冬的白，还有秋的红。金秋十月，在“中国枫叶之都”本溪，深浅不一的红色与金色一道将起伏的山峦装扮得绚烂多彩。

2023年中秋国庆假期，桓仁满族自治县枫林谷森林公园共吸引6万余名省内外游客前来赏枫。“由于东北的秋天昼夜温差大，枫叶红得更透、更绚烂。”桓仁枫林谷森林公园旅游有限公司负责人王国春说，“我们欢迎‘老铁’们来看看枫叶、吃吃农家菜。”

从洪波涌起的渤海湾到浩荡奔流的松花江，从巍峨壮观的长白山到辽阔广袤的大草原，从百花盛开的“人间晚春”到蓊蓊郁郁的大兴安岭……东北的身姿千变万化，黑土地上的人们，在这里创造着、享受着他们的幸福生活，也憧憬着、追寻着全面振兴的美好未来。

 新华社沈阳1月24日电

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局李云泽：中国金融业开放的大门将越开越大
　　人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）“未来，中国内地金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会变，对外资合法权益的保障不会变，为外资提供更好营商环境的方向不会变，金融业开放的大门将越开越大。”金融监管总局局长李云泽24日在香港第十七届亚洲金融论坛上表示。…
铁路迎来春运节前售票高峰 累计发售春运车票6108万张
　　人民网北京1月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月23日，铁路12306开始发售2月6日（腊月廿七）车票，全国铁路共发售车票1893.7万张，进入春运节前售票高峰，此轮售票高峰预计持续到1月26日。自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票1.9亿张，其中春运期间车票6108万张、同比增长159%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部