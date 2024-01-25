严寒东北的多样打开方式
从林海雪原到松花江上，从冰雪世界到温泉洗浴，从冻梨、豆包到铁锅炖大鹅，这个冬天，体验丰富的东北令游客们直呼“过瘾”。
东北的冬天，带来了一种什么样的生活体验？答案在“冰箱早市”的烟火气里，在冬泳大爷的“扎猛子”里，在一句句“老铁”“老妹儿”的唠嗑声里，在东北人的幸福密码里。
严寒的东北，多样的打开方式
寒冬腊月，东北的早晨，是被热闹的早市叫醒的。
气温接近零下20摄氏度，来到沈阳市沈河区的小河沿早市，宛如闯入一个天然大冰箱。但不少游客喜欢这一口，从机场车站一落地，就拖着行李箱来这里体验“冰箱早市”的清冽与温暖。
“热火勺，刚出锅的热火勺！”一声吆喝响起，火勺摊摊主郑丽红掀起蒸笼盖，立刻“云雾”弥漫，香气四溢。“从没想过早市能这么火。”郑丽红说，最近东北旅游爆火，周末客流量比往年多了几倍，她家的火勺和烧麦常常被一扫而空。
人群喧闹声中，黑的冻梨、黄的冻桃，还有保温箱里新采摘的丹东草莓和大连樱桃，多种色彩相互交织，构成了一幅生动和谐的生活图景。
“买了冻柿子、冻梨还有热乎乎的肉肠和蛋堡，食材新鲜，价格还便宜。”来自上海的游客陈宇航逛了一圈，手里满满当当。
东北的冬，不只有冰天雪地。东北的冬有更多新的打开方式——
玩法创新，体验更丰富。沈北新区单家村的“稻梦小镇”，一场雪地足球“村超”刚刚开赛。今年以来，单家村在稻田里搞起冰雕、狗拉爬犁等旅游项目，吸引游客1.6万余人次。30岁的明玉返乡后，将老屋改造成民宿，吸引许多游客坐上热炕头，感受传统农村风情。
明玉热情地介绍，在东北，除了冰雪、火炕，还可以走入街巷，来场城市漫步，赏文创非遗、看热闹灯会；晚上还可以钻进大大小小的浴池澡堂，让快乐在热气里蒸腾。
场景上新，活动更多元。走进沈阳市3.5万平方米的沉浸式主题乐园“主角儿”，游客们换上各式戏服，参与沉浸式体验项目，体验丰富多彩的传统文化活动。
“我们有6大主题，200多个任务，除了沉浸式体验，还可以看演出，玩游乐设施。”“主角儿”乐园的运营公司负责人杨野说。
口味焕新，圈粉“Z世代”。走进大街小巷的小酒馆，乌黑的冻梨被捣碎出汁，加入威士忌、果汁和苏打水，一杯冻梨特调成为许多年轻人青睐的“东北新味道”。
来到沈阳铁西红梅文创园的原料库，红色的仓库大门背后，是一个下沉式的现场音乐场所。热爱音乐的青年人在此聚集，尽享冬日里的热烈。
欢脱的东北：刻在骨子里的快乐基因
“企鹅背包很潇洒，还有翅膀的黑马，来到防洪纪念塔，小土豆们很优雅……”东北网民把哈尔滨的旅游场景编成喊麦歌曲，令“欢脱的东北”形象感满满。
东北人的幸福密码是什么？
是快乐的勇敢——
清晨，走进沈阳市北陵公园，河面冻成冰场。厚实的冰面一侧，凿出了一个20米长、2米宽的“露天泳池”。
东北大爷“闪亮”登场。“第一拨人捞冰碴，后面的人扎猛子。陆续有300多号人，每人游一个来回。”65岁的老李跃出冰窟窿，通红的身上冒着热气。“虽然冷，但游完以后反而觉得身体特别轻快。”
和寒冬共处，东北人把冰雪当成了一种馈赠。溜冰“从娃娃抓起”，每个东北娃的童年少不了打出溜滑、玩冰车；热衷冬钓、冬捕的东北版“姜子牙”不求盆满钵满，只求乐得自在；扬冰帆、雪地足球对战、雪地射箭，喜欢运动的东北人开发出许多冰雪项目，从这里还走出了苏翊鸣、徐梦桃、高亭宇等冬奥冠军……
是热情的真诚——
在盘锦市的年货大集上，“东北欢迎您”的条幅挂在显眼处。各地游客中午来到“农家乐”品尝美食，炖豆角、锅包肉、猪肉炖粉条……一道道东北特色佳肴让人垂涎欲滴。“大伙别客气，就当是自己家，敞开了吃。”老板李思笑呵呵地招呼大家。
最近一段时间，互联网上碎片化传播的东北和东北人形象，让人心头暖暖：遇见南方人时说话秒变“夹子音”的出租车司机，喊游客“孩子”和“宝贝”的搓澡大姨……
“东北是一片多民族聚居的土地，这是东北人形成包容、豁达群体性格的重要原因。严寒的气候条件也让很多人知道抱团取暖的意义。”沈阳市文化遗产研究院院长李岩说。
是语言的“感染”——
“到哪儿你都是老妹儿”“谁和你都能唠上两句”“爱咋咋地的东北人治好了我的精神内耗”……社交媒体上，许多人说被东北人、东北话感染和治愈。
“尊贵的马铃薯公主，请上车。”52岁的出租车司机梁鸿涛灵活运用网络热梗。“不让游客的话落在地上，是每个东北人的‘责任’。”
“苍茫林海、莽莽雪原造就了东北人豪放、热情、幽默的性格。”辽宁社会科学院研究员张思宁说，可以说东北人的幽默，是在寒冷和困难中炼成的。
多彩的东北：不只有冬天
许多东北人说，要感谢这个冬天，让更多的人们来到东北，发现东北，感受黑土地上的幸福生活。这个冬天既是抵达，也是开始。
过了腊八就是年，春天的脚步近了。在鸭绿江畔的丹东市河口村，民宿老板王忠武已经开始谋划开春的生意了。
“一间房的价格在100至200元，春天来了可以赏花，夏天可以垂钓，秋天采摘桃子，吃农家饭、江中乘船。咱这是在桃花源里一边生活，一边赚钱。”王忠武说。
春天的河口村，江水碧波荡漾，百里桃花林夹岸盛放。这里是《在那桃花盛开的地方》吟唱的地方，作为“中国传统村落”的河口村，也是许多游客心中向往的桃花源。
王忠武2017年辞职回村开起民宿，追寻自己的诗和远方。临近春节，他写下一副对联：“过小日子柴米油盐酱醋茶，得大自在琴棋书画诗酒花。”
东北是有海的。
在辽宁2000多公里海岸线上，大连、营口、锦州等六个海滨城市是有名的避暑胜地。
前不久，锦州北镇市文旅局长王莹带着沟帮子熏鸡、北镇猪蹄等特产来到哈尔滨，在中央大街给游客送礼物送门票：“我们锦州有‘水落石出’的山海奇观笔架山，还有人少水清沙细的海滩，欢迎大家到锦州休闲度假。”
东北不只有冬的白，还有秋的红。金秋十月，在“中国枫叶之都”本溪，深浅不一的红色与金色一道将起伏的山峦装扮得绚烂多彩。
2023年中秋国庆假期，桓仁满族自治县枫林谷森林公园共吸引6万余名省内外游客前来赏枫。“由于东北的秋天昼夜温差大，枫叶红得更透、更绚烂。”桓仁枫林谷森林公园旅游有限公司负责人王国春说，“我们欢迎‘老铁’们来看看枫叶、吃吃农家菜。”
从洪波涌起的渤海湾到浩荡奔流的松花江，从巍峨壮观的长白山到辽阔广袤的大草原，从百花盛开的“人间晚春”到蓊蓊郁郁的大兴安岭……东北的身姿千变万化，黑土地上的人们，在这里创造着、享受着他们的幸福生活，也憧憬着、追寻着全面振兴的美好未来。
新华社沈阳1月24日电
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