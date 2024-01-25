科技日报北京1月24日电 （记者刘垠）24日，记者从中国广核集团（以下简称“中广核”）召开的媒体通报会上获悉，2023年，中广核清洁能源总装机突破1亿千瓦，全年实现上网电量3338亿千瓦时，较上一年增长234亿千瓦时。

中广核党委副书记李历表示，2023年，中广核全年清洁能源上网电量等效替代标煤消耗超1亿吨，减排二氧化碳超2.6亿吨，环保效益相当于种植了75.1万公顷的森林，为实现“双碳”目标和全球应对气候变化作出积极贡献。

“作为我国清洁能源发展的主力军，中广核坚持以核能为特色，大力发展核、风、光、储等清洁能源，在运在建清洁能源装机容量已突破1亿千瓦。”李历透露，中广核27台在运核电机组保持安全稳定运行，近八成WANO（世界核电运营者协会）指标达到世界先进水平，15台机组综合指数达到满分。

截至目前，中广核在建核电机组达11台，全部采用我国具有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”，分布在广东、广西、浙江、福建等地，批量化建设稳步推进。

作为我国大陆首座大型商用核电站，大亚湾核电站已保持安全稳定运行30年。大亚湾核电运营管理有限责任公司总会计师欧阳武表示，截至2023年底，大亚湾基地6台机组累计上网电量达9391亿千瓦时，其中输送香港电量超3104亿千瓦时，为粤港澳大湾区注入源源不断的清洁电力。

备受关注的“西部首堆”也有了新消息。2023年3月25日，我国西部地区首台“华龙一号”——中广核广西防城港核电站3号机组正式投产发电，带动产业链上下游5400多家企业实现400多项关键设备自主化。广西防城港核电有限公司总经理侯佑胜介绍，防城港核电4号机组已完成冷试、热试等重要工程节点，正在向装载核燃料节点目标迈进，计划今年上半年投入商业运行。

“伴随防城港核电站3号机组投产发电，‘和睦系统’首次应用到‘华龙一号’，验证了我国三代核电技术和先进核电仪控装备的良好融合。”中广核数字科技有限公司副总经理李明钢透露，中广核自主核级数字化仪控系统——“和睦系统”已应用于国内23台核电机组，核电站“神经中枢”的国产化、自主化为我国核电工程建设和运行维护节省近百亿元资金。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经