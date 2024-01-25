人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央企研发经费投入连续两年破万亿

2024年01月25日09:12 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京1月24日电 （记者刘园园）2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元，利润总额2.6万亿元，归母净利润1.1万亿元；战略性新兴产业完成投资2.18万亿元，同比增长32.1%；研发经费投入1.1万亿元，连续两年破万亿……在24日举行的国新办发布会上，国务院国资委副主任袁野公布的一组数据显示，2023年中央企业实现了高质量稳步增长，科技创新力度明显加大。

科技创新是企业发展的原动力。“我们持续优化考核指标，鼓励企业加大研发投入，在考核企业利润的时候，也将研发投入视同利润加回，激励企业强化对科技创新方面的投入力度。”袁野介绍说。

国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新谈道，2023年，国务院国资委和中央企业积极践行新型举国体制，以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，创新效能进一步提升；科技创新主体地位得到加强，创新体系建设持续加强，高质量创新成果加快产出。

庄树新介绍，国资央企加快关键核心技术攻关，深入推进原创技术策源地布局和建设，组织实施“加强目标导向的基础研究”等11个专项行动计划，中央企业29名个人、20个团队荣获“国家工程师”奖，一批央企院士专家进入国家科技专家库。

“2024年，我们将围绕强化企业科技创新主体地位，充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，重点抓好四个方面工作。”庄树新说。

他介绍，国务院国资委和中央企业将加快技术攻关，提升产业链、供应链韧性。推动企业深度融入国家创新体系，积极主动承担国家重大科技任务。聚焦制造业重点产业链，开展关键核心技术攻关；将加强原创引领，健全产业创新体系。带动中央企业稳步提高研发经费投入强度和科技产出效率，提高发展的“科技含量”。

此外，庄树新还提到，国务院国资委和中央企业将强化创新驱动，加快形成新质生产力。聚焦战略性新兴产业和未来产业领域，强化前沿领域技术布局，加快培育创新型国有企业。将营造创新生态，更好激发创新活力动力。指导中央企业用好用足国家各类科技政策，从赋权松绑减负、强化正向激励等方面加大政策供给。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局李云泽：中国金融业开放的大门将越开越大
　　人民网北京1月24日电 （记者杜燕飞）“未来，中国内地金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会变，对外资合法权益的保障不会变，为外资提供更好营商环境的方向不会变，金融业开放的大门将越开越大。”金融监管总局局长李云泽24日在香港第十七届亚洲金融论坛上表示。…
铁路迎来春运节前售票高峰 累计发售春运车票6108万张
　　人民网北京1月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月23日，铁路12306开始发售2月6日（腊月廿七）车票，全国铁路共发售车票1893.7万张，进入春运节前售票高峰，此轮售票高峰预计持续到1月26日。自1月12日铁路春运售票启动以来，已累计发售火车票1.9亿张，其中春运期间车票6108万张、同比增长159%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部