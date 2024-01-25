科技日报北京1月24日电 （记者刘园园）2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元，利润总额2.6万亿元，归母净利润1.1万亿元；战略性新兴产业完成投资2.18万亿元，同比增长32.1%；研发经费投入1.1万亿元，连续两年破万亿……在24日举行的国新办发布会上，国务院国资委副主任袁野公布的一组数据显示，2023年中央企业实现了高质量稳步增长，科技创新力度明显加大。

科技创新是企业发展的原动力。“我们持续优化考核指标，鼓励企业加大研发投入，在考核企业利润的时候，也将研发投入视同利润加回，激励企业强化对科技创新方面的投入力度。”袁野介绍说。

国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新谈道，2023年，国务院国资委和中央企业积极践行新型举国体制，以强烈紧迫感和强有力举措全力推进科技创新，创新效能进一步提升；科技创新主体地位得到加强，创新体系建设持续加强，高质量创新成果加快产出。

庄树新介绍，国资央企加快关键核心技术攻关，深入推进原创技术策源地布局和建设，组织实施“加强目标导向的基础研究”等11个专项行动计划，中央企业29名个人、20个团队荣获“国家工程师”奖，一批央企院士专家进入国家科技专家库。

“2024年，我们将围绕强化企业科技创新主体地位，充分发挥中央企业国家战略科技力量作用，重点抓好四个方面工作。”庄树新说。

他介绍，国务院国资委和中央企业将加快技术攻关，提升产业链、供应链韧性。推动企业深度融入国家创新体系，积极主动承担国家重大科技任务。聚焦制造业重点产业链，开展关键核心技术攻关；将加强原创引领，健全产业创新体系。带动中央企业稳步提高研发经费投入强度和科技产出效率，提高发展的“科技含量”。

此外，庄树新还提到，国务院国资委和中央企业将强化创新驱动，加快形成新质生产力。聚焦战略性新兴产业和未来产业领域，强化前沿领域技术布局，加快培育创新型国有企业。将营造创新生态，更好激发创新活力动力。指导中央企业用好用足国家各类科技政策，从赋权松绑减负、强化正向激励等方面加大政策供给。

(责编：王震、陈键)

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