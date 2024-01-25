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1月24日，中国航空发动机集团有限公司（简称“中国航发”）在北京举行座谈会，隆重纪念“玉龙”涡轴航空发动机（以下简称“玉龙”）自主创新研发、使用、发展四十年。

从1984年，“玉龙”航空涡轴发动机正式启动预研，迄今“玉龙”自主创新研发使用已整整40年。

在当天的座谈会上，中国工程院院士、“玉龙”总设计师尹泽勇详细讲述了四十年自主创新发展的艰辛历程，全面总结加快自主研制的成功经验和实践启示。

“玉龙”是我国第一型完全自主创新并走完预研、研制、批产、使用、发展全过程的航空发动机。“‘玉龙’的研制成功，打破了国外对先进发动机技术及产品的严密封锁，扭转了我国核心能力受制于人的被动局面。”尹泽勇说。

航空发动机被誉为现代工业“皇冠上的明珠”，是世界强国竞相追逐的科技高峰。由于工业基础、科技实力、综合国力等原因，我国早期的涡轴航空发动机对外依赖严重。让中国的飞机用上强劲的“中国心”，是党和人民的夙愿，是一代代航发人的追求。

上世纪80年代初，年轻的尹泽勇接过历史“接力棒”，迈出了中国自主研制先进航空发动机的关键一步。

“要做就做最好的发动机！我们承认并面对暂时的落后，但绝对不可以不进取，不能重复搞低水平、没有竞争力的发动机。”抱定这样的信念，尹泽勇带领研制团队锚定打造跨世纪的领先装备，深入开展前沿科技研究、大胆创新设计理论体系、全面攻克关键核心技术，取得一系列重大突破，实现研制方式的根本转变、产品水平的代际跨越，并形成了“脚踏实地、自主自立、执著坚守、志在超越”的“玉龙”精神。

尹泽勇在“玉龙”研制中形成的基础理论、科研成果，奠定了新时代航空发动机设计理论体系，有力支撑了多类航空发动机从无到有的突破、从慢到快的超越，为我国航空发动机事业发展作出了历史性贡献。

2013年12月，“玉龙”工程获国家科技进步奖一等奖，是我国航空发动机单独申报取得的最高国家级奖项。“玉龙”涡轴航空发动机配装直十武装直升机，先后亮相庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵、庆祝中华人民共和国成立70周年大会阅兵仪式、庆祝中国共产党成立100周年大会等重大活动，多次飞出国门参加“和平使命―2009”中俄联合反恐军演等军事交流，在中国国际航空航天博览会、中国天津国际直升机博览会等展会上进行精彩飞行展示。现在，“玉龙”已经成为中国航空工业的一张亮丽名片。

2016年，中国航发成立以来，尹泽勇担任集团科技委主任，承担航空发动机技术、产品及产业发展战略规划等重任。尹泽勇运用“玉龙”涡轴航空发动机研制经验，对标世界一流，大胆创新、锐意改革，指导涡扇、涡轴、涡桨先进发动机的自主研制，许多产品达到国际先进水平。

与会的中国航发有关部门及中国航发湖南动力机械研究所负责人、参研参试代表、青年科技工作者代表等50余人，共同回顾艰辛历程，展望光明前景。他们纷纷谈到，“玉龙”的成功，不仅仅是打造了一型先进动力产品，形成了独立自主研发能力，更重要的是留下了“玉龙”精神这笔宝贵财富，“我们敢想敢干、敢于胜利，外国人能做到的，中国人也能做到，而且能做得更好。”

(责编：王震、陈键)

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