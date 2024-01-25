人民网北京1月25日电 （欧阳易佳）近日，国家林业和草原局启动“三北工程攻坚战关键技术研发”揭榜挂帅项目，聚焦三北工程建设中亟需科技攻关的关键问题，重点开展10项科技攻关课题和1项基础调查类课题研究，全力支撑打好三北工程攻坚战。

据悉，揭榜挂帅项目主要针对三北工程区气候干旱、水资源匮乏、立地条件困难等自然因素，重点解决防护林、草原、湿地退化，病虫鼠害和林草火灾高发，实用高性能防沙治沙机械和高效节水配套技术缺乏等问题，同时探索菌草治沙、光伏治沙等模式，为三北工程建设和防沙治沙提供科技支撑。

据了解，上述11项课题主要包括：退化防护林优化配置技术研究、退化草原修复优化模式及配套技术研究、三北地区乔灌草配置模式研究、以察汗淖尔为代表的退化湿地保护与修复关键技术研发、防护林重点病虫害防控技术研究、森林可燃物调控利用技术及生物防火林带建设模式研究、防沙治沙机械装备研发、节水技术及灌溉设备研发与升级、菌草防沙治沙和改良盐碱地关键技术研究、光伏治沙模式及配套技术研究，以及三北地区生态本底调查和数据分析研究。

国家林草局与项目组签订军令状，并要求揭榜团队要以强烈的责任心使命感开展工作，努力把论文写在祖国大地上。要切实加强组织，把控节奏，倒排工期，确保课题按期有序推进。要聚焦真问题，抓住关键点，凝聚更大力量，集中攻克难题。要建立常态化沟通机制，对项目实施全过程跟踪，确保项目实施质量。要发挥专家专业优势，深入一线包片蹲点，认真做好技术指导。要解放思想，大胆创新，树立山水林田湖草沙系统观念，注重从整体上把握系统各个组成部分的有机联系和相互作用，坚持边研究、边推广、边应用。

据了解，2020年以来，国家林草局已先后启动实施松材线虫病防控、森林雷击火防控、草种优良品种选育、油茶采收机械研发、互花米草可持续治理技术研发、野生动植物和古树名木鉴定技术及系统研发等6个揭榜挂帅项目，着力破解林草事业发展中亟待解决的技术问题。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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