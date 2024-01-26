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2024年春运正式开启 志愿服务温暖旅客出行路

2024年01月26日18:17 | 来源：人民网
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铁路工作人员正在与小旅客互动。 张海根摄
铁路工作人员正在与小旅客互动。 张海根摄
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人民网北京1月26日电 （王绍绍）1月26日， 2024年春运正式启动，自1月26日至3月5日，为期40天。全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次，同比2023年春运增长37.9%。1月26日春运首日全国铁路预计发送旅客1060万人次。

据了解，今年春运，中国铁路南昌局预计发送旅客3456万人次，同比增加1156万人次、增幅50.3%；江西、福建两省预计分别发送旅客1750万人次、1706万人次，同比分别增长42.4%、59.3%。

为保障春运旅客安全有序出行，中国铁路南昌局上饶车务段横峰站开展“青春志愿行 温暖回家路”暖冬行动志愿服务活动。一大早，志愿者就来到候车室贴窗花、写对联，营造春节浓厚氛围。车站还为出行旅客发放铁路安全宣传单、咨询指引、行李搬运等关爱帮扶志愿服务，给往来旅客精心准备了书法爱好者亲手写的春联和福字，把最美好的祝福以送“福”的形式送往南来北往的旅客心中，让旅客实实在在感受到铁路青年的真情真意。

春运是实现万家团圆的幸福旅程。中国铁路南昌局永安车务段开展“龙行龘龘，新年送福”春运首日主题活动。歌曲传唱、新春送福、“福墙”打卡等一系列活动精彩纷呈，不少旅客在展板前与铁路职工开心互动，候车室内处处洋溢着喜庆的氛围。今年春运，永安车务段将针对福建闽中地区旅客出行需求增长的情况，做好旅客服务、疑难解答、便携换乘等便民利民举措，进一步提升服务质量，温暖旅客出行路。（张海根、陆佳骏对本文亦有贡献）

 

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