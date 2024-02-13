2024年春运是疫情防控转段后第一个常态化春运。40天里，预计90亿人次出行，将创历史新高。

客流高速增长，“人潮”带动“人气”，汇成一幅流动中国的长卷。新春之际，记者分赴各地进行采访，从热热闹闹的春运中发掘“人面”新故事。

出行人潮涌动

西南地区，大年初三破晓时分，天边泛起了鱼肚白。刚建成不久的宜宾站，大红灯笼高挂，不少旅客拎着行李和宜宾燃面、四川腊肉等年货向进站口奔去……新春伊始，气温尚低，却挡不住人们出行的热情。

去年底，成自宜高铁全线开通运营，有“万里长江第一城”之称的四川宜宾迎来了第二条高铁。

“今年春运我所在的成都铁路局宜宾车务段预计发送旅客128万人次，同比增长10.5%。现在我们车站也有直通北京的夜间动车，春节期间越来越多旅客坐着动车去北京。”宜宾站客运值班站长曹梦兰说。

中原大地，处于河南“米”字形高铁网关键节点的郑州东站，旅客熙熙攘攘。

2024年1月26日，旅客在郑州东站候车大厅内候车。新华社记者 李安 摄

“今年春运出行需求大释放，高峰期每78秒就有一趟高铁从这里驶出。”客运值班员张华说，今年春运以来，郑州东站每天迎送旅客近28万人次，较去年同期大幅增长。

连日来，人们回家探亲、假期旅游的脚步不停，飞机、高铁、火车、长途客车、自驾等出行方式并行。数据显示，自1月26日春运启动至2月11日，全社会跨区域人员流动量超过35亿人次。2月11日（春运第17天，农历正月初二），全社会跨区域人员流动量超2亿人次。

人多了，“车”多了，人们过年的方式也增多了。

除夕当天，搭载着4500余名旅客的国产大型邮轮“爱达·魔都号”，缓缓驶离上海吴淞口国际邮轮港，开启精彩的海上新春之旅。

来自北京的游客何盈欣说：“在这艘国产大邮轮上过春节，太有纪念意义了。”

千里之外，东北平原银装素裹，“冰雪白”与“新春红”相辉映，让春节假期别具特色。

大年初二，吉林省吉林市北大湖滑雪度假区内，滑雪爱好者踏着雪板，沿着刚刚投入运营的64条崭新雪道飞驰而下。

2024年2月11日，滑雪爱好者在吉林市万科松花湖度假区滑雪。新华社记者 张楠 摄

“今年东北旅游太火了，一直想来这里的雪场感受冰雪激情。趁着假期，赶紧带家人来这里玩一玩、看一看。”来自北京的游客张尧说。

“这个雪季，我们投建雪道长度72公里，雪道面积239公顷，极大提升了运力和接待能力，来这里滑雪的人更多了。”北大湖滑雪度假区市场总监闫帅介绍。

“冷资源”持续转化为“热经济”。美团、大众点评数据显示，2023年11月以来，滑雪门票团购订单量较2019年同比增长超700%，其中东三省、新疆、河北等热门滑雪目的地关注度最高，预约率达到100%，迎来5年来最旺雪季。

消费人气十足

在苏州站富有江南园林特色的候车大厅里，出行的人流井然有序。有人在排队候车，有人在“书香驿站”翻阅报刊，有人在特产商店左挑右选，有人在领取自助下单的咖啡……

“现在，候车环境大不一样了。”在苏州站工作了22年的潘玲说。

如今，许多火车站的候车室化身特色“商业街”。在北京站，不仅有老字号和潮牌，还能买到中欧班列运回的跨境商品；在成都东站，各具特色的川菜餐馆让人目不暇接，乡村振兴产品直销店可以买到来自大凉山、川西北的特色农产品；在西安北站，中华老字号贾永信腊牛肉、西安饭庄蒸碗、陕北红枣一应俱全，一家家特产商店吸引着南来北往的旅客……

旅客在北京站第八候车室新商业街的餐饮店吃饭（2024年1月30日摄）。新华社记者 李欣 摄

“春运不仅仅是一个奇观，这是预期中的2024年消费热潮的前兆。”孟加拉国《闪电》报网站这样评价。

大年初二上午8点，昆明市斗南花卉市场主场馆准时开门迎客，约1.5万平方米的一楼大厅，共2000余个摊位上，玫瑰、百合、蝴蝶兰……各类鲜花争奇斗艳。

2024年2月12日，一名花商在昆明斗南花卉市场内制作玫瑰花束。新华社记者 陈欣波 摄

斗南花卉市场距离昆明南站仅5站地铁。作为云南“八出省五出境”铁路网的重要交通节点，昆明南站春运以来日均发送旅客6.75万人次，较平时增长五成。

刚结束在云南大理、丽江的旅程，来自陕西西安的消费者陆蓓荷将斗南花市作为离开云南前的重要一站，买上几束鲜花，从昆明南站坐着高铁就回家了。“各种各样的鲜花，既好看又便宜，让我不知道选哪个好。”陆蓓荷说。

2024年2月12日，游客在昆明斗南花卉市场内询价买花。新华社记者 陈欣波 摄

“今年春节假期和情人节‘双节’叠加，年宵花销售情况好于往年。市场上鲜花的品类比过去丰富，买花的人也比过去多。”昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司工作人员孙鑫表示。

南有游客买花，北有UP主卖花。

吉林省公主岭市大岭镇黄花村，节前乘坐返乡列车回家的村民王秀英，假期一刻没得闲，正在通过电商平台在自家的花窖直播卖花。

1000多平方米的花窖里，上万株各式君子兰争相绽放。王秀英一手摆弄着君子兰的叶片，一手拿着手机拍摄。“这个兰花品种叶片纹理鲜明，摆在家里非常的好看，喜欢的家人们可以下单。”她说。

浇水施肥、直播卖花、代客户寄养……虽然是春节假期，但王秀英一家却忙得不亦乐乎。“每场直播都能卖出几十盆，赶上销售旺季，一天销售上百盆，买家来自全国各地。”

王秀英说，黄花村是当地有名的君子兰种植村，全村有100多栋花卉大棚，君子兰年销售额突破1亿元。现在，黄花村形成了君子兰种植产业园和返乡创业基地。直播电商正带动小小东北村屯链接全国花卉大市场。

在湖北，记者在汉口北国际商品交易中心看到，一些店铺门前堆满了待发货的大包小包。和前几年相比，传统元素的小商品越发受欢迎，生肖玩偶、春联、中国结等在设计上不断推陈出新，更加契合当下年轻人的消费习惯。一家文体饰品店店主王兴鹏说，从去年底到今年2月初，忙碌了近两个月，最高峰时一天的营业额有二三十万元。

2024年1月28日，市民在湖北省武汉市汉口北国际贸易城挑选春节饰品。新华社记者 杜子璇 摄

武汉大学社会学院副教授李向振说，各地颇具地域特色的龙文化活动，传播中国传统文化，拉动节日消费。随着社会变迁，年货置办方式、类别品种已发生巨大变化，“节日经济”的蓬勃彰显消费升温。

迎春人人奋进

“我家在山西忻州，以前我都是坐火车转汽车回家过年，今年我要在工地的忙碌中度过一个特别的春节。”大年初三一大早，襄荆铁路项目刘家岗隧道工地上，“00后”青年党员、中铁十五局技术员张宇已经开始了一天的工作。

手拿强光手电，张宇对隧道施工掘进面的围岩进行巡查盯控，认真把控隧道施工安全管理每个细节。工作刚一年，他已经在岗位上快速成长。春节假期，他和400多名工友坚守一线，全力确保隧道施工高效高质推进。

一年之计在于春。抢占新年先机，拉动经济增长，春运出行人流中有这样一些外贸人——

无锡市金茂对外贸易有限公司董事长杨南最近走访了美国、肯尼亚、埃塞俄比亚，公司订单已在逐渐回稳；四川嘉逸股份有限公司董事长袁志友刚从哈萨克斯坦商谈摩托车订单回国，公司订单已经排到了4月份……

温州商务部门同样“火力全开”：1月4日带队赴中国香港参加玩具展；1月13日组织企业到西班牙参加服装展，举办温州—巴塞罗那经贸合作对接会；2月初，带领200余家眼镜企业参加意大利米兰国际光学眼镜展览会……

一次会面胜过千封邮件。面对风高浪急的国际市场，各地商务部门、中国外贸企业不等过完春节就争分夺秒出海，抢订单、拓市场，全力推动经济恢复发展。

2024年2月11日，宁波舟山港金塘港区船来船往，码头作业繁忙（无人机照片）。新华社发（姚峰摄）

万家团圆之际，还有许多人无法乘上春运回家的“列车”，选择“舍小家、顾大家”。

2月9日除夕早上9点多，一二三航空机长张国亮就来到浦东机场，为当天的飞行任务做准备。2个小时后，他和组员一同驾驶ARJ21-700型国产飞机，护送89名旅客前往广东揭阳。

飞行38年，张国亮几乎年年春节都在外执行飞行任务。春节临近，看着舱单上日渐增多的乘机人数，张国亮说“这份坚守十分值得”。

千里之外，中老铁路老挝磨丁口岸站，磨丁列检所负责人李文标也坚守在岗位上，这是中老铁路国际旅客列车自去年4月13日开通后迎来的首个春运。

除夕夜，李文标与工友们不经意间看见中国境内燃放的烟花。“看见国内燃放的烟花，也算是回家过年了。”李文标说，工作11年来，他只有两年回家过年。舍小家顾大家，今年春节期间，近600名中国铁路人坚守在中老铁路老挝段，默默守护着铁路安全运营。

大江南北，春意渐浓。

怀着对未来的美好向往，人们铆足干劲，为经济发展增添新的活力，以努力拼搏点亮幸福生活。

文字记者：樊曦、叶昊鸣、王聿昊、谢希瑶、丁怡全、薛钦峰

视频记者：董千齐、徐宁

海报设计：曾学真

编辑：李民、唐健辉、刘莲芬、郑雅宁、姜子炜、郭洁宇

统筹：周咏缗

(责编：胡永秋、曹昆)

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