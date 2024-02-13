新华社北京2月12日电（记者于文静）据农业农村部消息，自我国建立植物新品种保护制度以来，累计授权量超过3万件，自主选育品种占比近94%，为从源头上保障国家粮食安全作出了积极贡献。

据了解，2023年是深入实施种业振兴行动的第三年，种业知识产权保护力度显著增强，创新环境持续优化，创新成果加快涌现。2024年中央一号文件提出，加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种。

农业农村部植物新品种保护办公室有关负责人表示，各地各部门认真贯彻落实种业振兴行动部署，新修改种子法扩展了植物新品种保护范围和保护环节，建立了实质性派生品种制度，加大了侵权假冒处罚力度，切实激励原始创新。

据介绍，农业农村部与最高人民法院签署种业知识产权保护合作备忘录，推动出台侵权纠纷案件审理最新司法解释和加强涉种子刑事审判工作的指导意见，联合公检法等部门印发打击假冒伪劣套牌侵权的指导文件，强化行政执法与司法保护有机衔接，初步构建了种业知识产权大保护格局。

(责编：胡永秋、曹昆)

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