新华社北京2月12日电（记者邹多为）2024年，全国海关将围绕重点地区、重点领域、重点商品继续保持打击走私高压态势，坚决有效遏制走私多发高发势头。

海关总署负责人表示，全国海关将在2024年开展“国门利剑2024”联合行动，严厉打击海南离岛免税“套代购”走私、“水客”走私、涉海走私、洋垃圾、象牙等濒危物种及其制品等走私。深化“打、防、管、控”一体化的反走私综合治理格局，加强国际执法合作。

据悉，2023年全国海关打击走私工作取得明显成效：全年共立案侦办走私犯罪案件4959起，案值886.1亿元。其中，立案侦办“水客”走私犯罪案件697起，案值60.1亿元；侦办成品油走私犯罪案件118起，案值182.4亿元；侦办涉税农产品走私犯罪案件866起，案值110.2亿元；侦办骗取出口退税刑事案件52起，案值142.5亿元。

(责编：胡永秋、曹昆)

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