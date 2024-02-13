记者从国家金融监督管理总局获悉，为扎实做好金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果工作，金融监管总局健全工作机制，完善金融支持政策，着力提升重点区域和重点群体金融服务质效，切实增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。近三年银行机构向脱贫地区累计发放贷款19.7万亿元，贷款余额年均增长14.4%。

图为国家金融监督管理总局。新华社记者李鑫 摄

据介绍，金融监管总局引导金融机构增加信贷投放，降低贷款利率，积极发展特色农产品保险，促进脱贫地区巩固提升优势特色产业。近三年，农业保险为脱贫地区累计提供风险保障4.3万亿元，年均增长7%；脱贫人口小额信贷累计发放2778亿元，支持脱贫户和防止返贫监测对象651万户次。

基础金融服务方面，目前，全国县域实现银行机构100%覆盖，乡镇银行机构覆盖率达97.93%，行政村基本实现金融服务全覆盖。（李延霞、陈佳媛）

(责编：胡永秋、曹昆)

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