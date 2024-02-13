原标题：纽约股市三大股指12日涨跌不一

新华社纽约2月12日电 纽约股市三大股指12日涨跌不一。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨125.69点，收于38797.38点，涨幅为0.33%；标准普尔500种股票指数下跌4.77点，收于5021.84点，跌幅为0.09%；纳斯达克综合指数下跌48.11点，收于15942.55点，跌幅为0.30%。

板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。公用事业板块和能源板块分别以1.14%和1.05%的涨幅领涨，科技板块和房地产板块分别以0.77%和0.37%的跌幅领跌。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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