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新华社经济随笔：城在更新，乡在振兴

新华社记者申铖、向定杰
2024年02月13日08:30 | 来源：新华网
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原标题：新华社经济随笔：城在更新，乡在振兴

“这可是贵阳市新晋的‘网红’街区。”新年伊始，记者来到贵州省贵阳市南明区的百年老街——曹状元街。作为贵阳曾经的交通要道，老街在岁月长河中逐渐黯淡，一度出现基础设施老化、管理服务落后、街边小吃摊遍地等问题。

道路更整洁、环境更优美、业态更多元……贵阳市将老街改造优化后，曾经的“老破旧”转变为“家门口的好去处”。去年国庆期间一“开街”就实现销售额约968万元，如今日均游客达3万人次。

不只是贵阳，北京、上海、长沙、广州……记者走访多地发现，越来越多城市更新项目不断推进，着力打造宜居、韧性、智慧城市。

城市更新是稳投资、扩内需、增福祉的重要发力点，更是提升城市竞争力、实现高质量发展的途径。

原华东最大的果品市场、上海最大的海鲜市场集聚地，正焕新成为未来多家世界500强企业入驻的数字科创产业集聚区；20世纪六七十年代的纺织仓库“变身”为郎园Station，成为北京新崛起的文化消费地标……

数据显示，去年前11个月，全国共实施各类城市更新项目约6.6万个,其中新开工改造城镇老旧小区5.3万个、惠及882万户居民，扩大了有效益的投资，激发了有潜能的消费，提高了百姓生活水平。

城市在更新的同时，乡村也在持续振兴。

过去十年，我国城镇化进程不断加快，但仍有5亿多中国人扎根乡村，保留着乡村记忆，守护着一方乡愁。在打赢脱贫攻坚战之后，乡村振兴全面推进。

贵州省思南县周寨村，从贫困村到“亿元村”，仅仅用了3年多时间。村里办起了工厂，把世世代代种植的红薯加工成“酸辣粉”，借助网络直播成功“出圈”，在电商平台月销百万单。

留住乡风乡韵乡愁，提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度……新年开局，各地持续稳步推进宜居宜业和美乡村建设。

自古以来，乡土就是中国社会重要的叙事体系。从乡村，到城镇，再到城乡融合，深刻的变化蕴含其中，承载着人们生产生活、爱恨别离，也折射出社会发展、时代变迁。

曾经，人们热衷到繁华的城市求学、工作、安家。如今，城市不再是唯一的热门“目的地”，广袤的田野孕育着新的希望，越来越多外出打工的村民回乡就业创业。

在广东省清远市佛冈县水头镇，农业科技园内，数字化物联网系统实时监测农作物生长；山坡上一片片光伏板，正将冬日的阳光变为村集体收入。“这些年村里环境好了、有了产业，回乡的、外来的人都多了。”水头镇村民陈石恒说。

经济总量多年居全国首位的广东，城乡区域发展不平衡是其面临的难题和挑战。近年来，广东下功夫破解城乡二元结构，加速推进“百县千镇万村高质量发展工程”，促进城乡融合发展，努力把短板变成“潜力板”。

没有脱离乡的城，也没有脱离城的乡。当城市更新起来、乡村振兴起来，有来有往、自由流动的，将不仅仅是人，更是资本、技术等各种要素，一齐迸发更多新动能、激活更多新潜力。

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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