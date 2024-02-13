原标题：截至去年末私募基金管理规模达20.58万亿元

中国证券投资基金业协会日前发布的数据显示，截至2023年12月末，私募基金管理数量共153079只，私募基金管理规模达20.58万亿元。

其中，存续私募证券投资基金97258只，存续规模5.72万亿元；存续私募股权投资基金31259只，存续规模11.12万亿元；存续创业投资基金23389只，存续规模3.21万亿元。（记者刘羽佳、刘慧）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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