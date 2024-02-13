原标题：2023年央企完成总投资超6万亿元

记者从国务院国资委获悉，2023年国务院国资委推动中央企业积极扩大有效投资，防范投资风险，投资规模稳中有进。2023年全年中央企业完成总投资6.2万亿元，同比增长6.9%。

统计显示，2023年，中央企业累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元，同比增长11.4%；境外投资同比增长15.5%。

在河北张家口，国家风光储输示范工程内数排储能厂房并列其中。（2023年8月18日摄，无人机照片）。新华社记者李贺 摄

2023年，国资央企集中力量加快布局和发展战略性新兴产业，启动了央企产业焕新行动和未来产业启航行动，全年战略性新兴产业投资完成2.18万亿元，同比增长32.1%，占全部投资比重的35.2%。

分行业看，2023年中央企业在石油石化、电力电网、冶金有色、通信企业等领域完成投资合计3.3万亿元，同比增长9.3%，占全部投资比重的53.2%，为稳投资工作贡献了重要力量。（记者王希）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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