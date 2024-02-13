2023年央企完成总投资超6万亿元
2024年02月13日08:32 | 来源：新华社
小字号
原标题：2023年央企完成总投资超6万亿元
记者从国务院国资委获悉，2023年国务院国资委推动中央企业积极扩大有效投资，防范投资风险，投资规模稳中有进。2023年全年中央企业完成总投资6.2万亿元，同比增长6.9%。
统计显示，2023年，中央企业累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元，同比增长11.4%；境外投资同比增长15.5%。
在河北张家口，国家风光储输示范工程内数排储能厂房并列其中。（2023年8月18日摄，无人机照片）。新华社记者李贺 摄
2023年，国资央企集中力量加快布局和发展战略性新兴产业，启动了央企产业焕新行动和未来产业启航行动，全年战略性新兴产业投资完成2.18万亿元，同比增长32.1%，占全部投资比重的35.2%。
分行业看，2023年中央企业在石油石化、电力电网、冶金有色、通信企业等领域完成投资合计3.3万亿元，同比增长9.3%，占全部投资比重的53.2%，为稳投资工作贡献了重要力量。（记者王希）
(责编：杨虞波罗、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 迎风雪护归途 铁路人温暖春运“回家路”
- 车站里、站台上人潮涌动，提着大包小包的旅客在候车大厅内往来穿梭……数据显示，春运自1月26日至3月5日，为期40天，全国铁路预计发送旅客4.8亿人次，日均1200万人次，同比2023年春运增长37.9%。 在4.8亿旅客平安出行的背后，有这样一群人，他们在万家团圆的时刻，依然坚守在一线岗位，守护春运“回家路”，为旅客出行保驾护航。…
- 新春走基层|民俗闹春过大年
- 人民网晋城2月12日电 （记者栗翘楚）“福禄寿喜财巡游”为游客带来新春吉祥祝福；身着舞龙服饰共举龙灯，感受传统文化的力量；“国风市集”汇聚了国潮文创、特色美食、趣味游戏等诸多内容……近日，随着安徽省“我们的节日——欢欢喜喜过大年”活动拉开新春序幕，位于安徽省池州市AAAA级景区——九华山大愿文化园，以“以行践愿”为主题、以大愿文化作为多域沟通线索，以场景体验消费重塑传统文化，通过“传统+时尚”全消费融合场景，展开了一系列春节文化游园活动，邀请广大游客体验传统过年氛围，感受传统与当代结合的文化之美。 陶阳里历史文化旅游区的陶阳庙会、浮梁古县衙的非遗大集、高岭中国村的瑞兽迎宾……这个春节，江西景德镇这座千年古城的文旅活动，正在陆续上演。…
- 评论
- 关注