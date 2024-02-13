原标题：世界未来产业策源地怎么建

未来产业由前沿技术驱动，当前正处于孕育萌发阶段或产业化初期，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。近日，工业和信息化部、教育部、科技部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出令人振奋的发展目标——到2027年，我国成为世界未来产业重要策源地。那么，世界未来产业重要策源地该怎么建？

要抓住未来产业的主线。

从国际形势看，新一轮科技革命和产业变革加速演进，未来产业是打造全球竞争新优势、抢占国际竞争制高点的必争之地；从国内需求看，推动高质量发展、塑造新质生产力，都需要培育未来产业。此次发布的《实施意见》，为未来产业前瞻部署了未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大新赛道，明确提出要打造人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备等十大标志性产品。从这个规划图来看，我国发展未来产业以传统产业的高端化升级和前沿技术的产业化落地为主线，一方面要把制造业推向高端，另一方面要把新技术落到实地，突出了一个发展实业的“实”字。

要点燃未来产业的引擎。

未来产业以创新为驱动力，前沿技术有了创新突破，未来产业才能点燃发展引擎。从《实施意见》看，推进未来产业技术创新供给的路线十分清晰。一是看好路。把握全球科技创新和产业发展趋势，打造未来产业“瞭望站”，精准识别和培育高潜能未来产业。二是练真功。面向未来产业重点方向，实施国家科技重大项目和重大科技攻关工程，发挥国家实验室、全国重点实验室等创新载体作用，鼓励龙头企业牵头组建创新联合体，体系化推进关键核心技术攻关、打造原创技术策源地。三是促转化。构建科技服务和技术市场新模式，发布前沿技术应用推广目录，建设未来产业成果“线上发布大厅”，推动供需精准对接。

要壮大未来产业的主体。

企业是产业主体、经营主体，也是创新主体。发展未来产业，必须针对不同企业的需求分类施策，不断壮大未来产业的主体。大企业可以发挥“头雁”示范引领作用。要引导领军企业前瞻谋划新赛道，依托龙头企业培育未来产业的产业链，建设先进技术体系。中小企业可以发挥“小而专、小而活”的优势。要建设未来产业创新型中小企业孵化基地，梯度培育中小企业。建设促进大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。培育未来产业领军企业家和科学家，优化鼓励原创、宽容失败的创新创业环境。

要丰富未来产业的应用。

以创新为驱动力，以应用为牵引力，双向发力，才能加快新技术的产业化进程。我国拥有培育高新技术产业的丰厚土壤，发展未来产业也可借鉴相关经验。开拓新型工业化场景，打造跨界融合场景，建设标志性场景，推进人形机器人等标志性产品的规模化迭代应用，促进未来产业技术成熟，必将为人类的生产生活带来全新变化。

发展未来产业，我们有基础和优势，但过程中也有痛点和难关。现在，前瞻谋划的路线图已经画好，把发展蓝图上的规划一一落实，就能打牢基础、发挥优势、消除痛点、闯过难关。以科技创新引领产业全面振兴，建设世界未来产业重要策源地，必将帮助我们赢得未来发展的主动权。

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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