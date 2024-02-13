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新春观察：从“年货经济”洞见消费变化

2024年02月13日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：（新春走基层）新春观察：从“年货经济”洞见消费变化

　　买年货，是家家户户过春节的一大“重头戏”。春节期间，全国各大商超市场、农批市场涌入大批挑年货的市民，十分热闹。在市场大省浙江，不少农贸市场推出年货节，水果、鲜花等年货购销两旺，年味浓郁。

　　与此同时，随着“Z世代”的成长，除了水果、坚果等传统年货，黄金珠宝、户外鞋服、保健品成为年货清单“新晋顶流”。

　　传统农批市场“购销两旺”

　　传统农批市场始终是人们扫年货的重点场所。早上八点，李阿姨夫妇俩从杭州义蓬坐地铁来到新农都，“这里很方便，地铁一会儿就到了。每年过年，我们总要来新农都买点年货。”

　　酱鸭、黄鱼鲞等是热门年货。“你看，我们家的鲞切开是白净的……”新农都农批市场一家店铺老板蒋先生向顾客介绍自家产品，黄鱼鲞等货品堆满店铺。早上6点多，他就来店里开门营业。他向记者透露，做了40多年干货生意，老客户很多，柯桥等地的顾客都会赶过来买他的货品。

　　车厘子等水果以及荔枝干等干果也是年货中的畅销品。市民龙阿姨在试吃了一家店铺的丁香荔枝干后，一口气买了4斤多。店铺老板李女士表示，今年收购的十几万箱荔枝干已经卖得差不多了，其中糯米荔枝干和丁香荔枝干深受市民欢迎。走进新农都水果一条街，新疆阿克苏苹果、牛奶果、砂糖橘都是店铺重点囤货对象。对于今年价格“拦腰斩”的车厘子，很多市民拉着小推车成箱买。

　　农副产品市场消费的火爆同样体现在数据上。1月，浙江省农副产品市场共实现成交额478.46亿元，同比增长3.08%，尤其是粮油、果品、花鸟鱼虫等商品成交额增长迅速。如衢州新农都市场月度成交额达17.01亿元，同比增长5.75%；25家粮油市场成交额达28.87亿元，同比增长32.42%。

　　年货消费的新趋势

　　近年来，相比传统农副产品，越来越多年轻人青睐品牌力量较强的年货产品。

　　老字号姚生记凭借多年积累的品牌口碑，在春节前夕收获了较好的销量。位于杭州市临安区龙岗镇的姚生记数字观光工厂内，箱式运输车进进出出，各类炒货正运往全国各地。“最近订单实在太多，每天不停发货都赶不上客户要货的速度，有些客户还特意上门驻厂催货，想要第一时间确认产品的生产进度。”姚生记销售负责人说。

　　姚生记相关负责人表示，坚果类礼盒消费出现平价与高端的“两极化”趋势。一方面，电商平台推出的优惠礼盒受到消费者欢迎；另一方面，价格高、质量好的高端品牌礼盒销售量也在提升。

　　被杭州亚运会运动员带火后，杭州四季青的“红火”一直在线，临近春节更是进入扫货高峰。各个档口、店铺在挂满衣服的货架上打出特价，杭州四季青服装市场人气“爆棚”，市场内外，到处可见拎着大包小包的顾客。而在杭州市中心，武林银泰、西湖银泰等多家综合体市场竞相举办写春联、猜灯谜、打年糕、制作非遗糖画等活动，从而拉动高端消费。其中，“龙”的生肖经济，带动了黄金消费热。

　　“有5G工艺、手工花丝、精工亮面等款式的黄金饰品，尤其受年轻人喜欢。”杭州武林银泰百货曼卡龙专柜店长钭亦磊表示，春节期间销售增长明显，其中“龙”元素系列黄金饰品销售环比增长了两倍多。

　　“现在‘00后’年轻人成为黄金消费的主力。”一家金饰店铺员工表示，越来越多的年轻人在春节前夕购入“第一桶金”，除了给自己挑选心仪的新年礼物外，还会给家人选购黄金饰品作为新年礼，希望保值、增值。（奚金燕 洪凯）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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