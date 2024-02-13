原标题：【锦绣中国年】河南：智能科技利民生

“红包手机发，礼品快递拿，自己光带娃。”河南中医药大学一附院的顾医生值班到春节前最后一天，但一点儿都不耽误大年初二“轻装上阵”回娘家。

既想拥有一份团圆，又想拥有一个有松弛感的假期，科技让传统春节更加轻盈。很多河南人感慨：“原来春节前必须‘出锅’（用几天时间把鸡鸭鱼肉等通过油炸等方式做成半成品备用）。如今手机下单，扣碗、烧鸡、蒸鱼等大餐随时可以送到家，家里来多少客人都不怕。”

人间至味是团圆。但是除夕夜，有些行业必须坚守岗位。新年钟声敲响时，河南郑州市公安局的霍警官在值班室用手机视频与亲人互致问候、互道龙年吉祥！

天涯若比邻。科技让亲人团聚跨越时空，为人们提供了更多社交和互动的选择。通过各媒体平台和智能通信应用，人们可以与亲友分享节庆心情、祝福和相片，并即时互动。虚拟现实技术也使远离家乡的人们能够通过智能设备参与到家乡的庆祝活动中。

发红包是重要的春节传统习俗。智能科技为红包发送和领取提供了更加便捷的方式。通过手机应用和电子支付平台，人们可以随时随地收发红包。智能支付系统也为春节期间的消费提供了更加便利的方式，让购物更加顺畅。

中原大地，亲朋团聚，有着“无酒不成席”的传统。以前，酒驾时有发生。如今，手机预约代驾，或者叫网约车，即使喝了酒，一样安全到家。

春节期间，科技让人触摸历史，梦回千年。在河南安阳殷墟景区，数字“妇好”，穿越时空与游客对话；殷墟考古文旅小镇，年味十足，游客大赞。“一朝步入画卷，一日梦回千年”，在洛阳龙门、开封清明上河园等景区，传统文化的动人故事，活灵活现呈现在世人面前。

科技，让古老中原呈现出更加时尚的美好画卷。

（本报记者 王胜昔）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经