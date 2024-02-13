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“技术大拿”保货运

2024年02月13日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：【春运进行时】“技术大拿”保货运

1月31日，春运第6天，云南各大火车站迎来出行客流高峰，中国铁路昆明局集团有限公司昆明北车辆段的车辆检修库内，一个身影格外引人注目。她一手拿面罩，一手握焊枪，焊条随着手腕灵活轻转，均匀地在焊件上游走，通红铁水凝固后，一段漂亮的“鱼鳞纹”跃然眼前。

她叫刘友琴，是昆明北车辆段唯一一位有着15年工作经验的资深女电焊工，更有着两手都能焊接的绝技，被同事们称为“双枪焊将”。

春节临近，为保障铁路货运的充足、优质车辆供给，昆明北车辆段各条生产线开足马力，每天有100多辆货车等待维修人员检修合格后，当天交付上线，投入铁路运输中。

作为一名铁路货车车辆维修人员，刘友琴每天至少要焊修6辆货车，同时还要动态支援其他同事。“货车车型和破损程度不同，焊接工作量也不同。”身为“技术大拿”，她常要承担更多电焊作业任务。

提起为什么能练就“双枪”绝技时，刘友琴笑着说：“被逼出来的。”车体底架需要焊接的部件点多线长，平、立、横、仰不同焊接位置错综复杂，有些焊接点位置隐蔽、空间狭窄，右手够不着、焊不牢。为了把货车焊牢修好，她开始练习左手焊接，伸直手臂挂上重物练臂力，手握焊钳在地上画横线、折线和曲线练稳定，终于练成了这一绝招。

2023年，她和团队研制了敞车下侧门自动焊接装置等50项技术革新成果，新申请国家实用新型专利3项。今年春运期间，有了铁路货车下侧门自动焊接装置，以前8个电焊工一天最多焊接80道车门，现在两人操作自动焊接装置，省时、省力又安全，一天能轻松焊接上百道车门。

（本报记者 张勇 徐鑫雨 本报通讯员 邓瑜 许崇官）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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