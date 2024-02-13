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“科技翅膀”助供电

2024年02月13日09:21 | 来源：光明日报
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原标题：【春运进行时】“科技翅膀”助供电

“发现疑似缺陷，注意飞行高度……”在手持终端上接收到高清地图后，上海铁路局杭州供电段庆元电力工区职工戴志威轻压左方向舵，近距离观察电源设备。在浙江省丽水市庆元、遂昌的铁路架空电源线间，一架无人机正在大山深处穿梭。

“庆元、遂昌供电设备所处地形条件复杂，部分铁路电杆位于高约400米的山顶，最大档距达500米。”戴志威介绍，山区环境为庆元电力工区职工的日常巡视检修作业提出了不小的挑战。

“这位‘空中侦察兵’帮了我们不少的忙！”戴志威满脸自豪，“无人机能够把拍摄到的精密高清图片实时传输到手持终端，大大降低了山区复杂环境带来的安全隐患和巡视检修难度。”

与常规无人机不同，这架巡视所用的无人机不仅可以利用可见光对设备进行拍照、录像，还能通过搭载的红外热成像仪对铁路供电设备的异常发热情况进行捕捉。“靠着这个本领，我们发现了多处植被侵限隐患，它是真正的‘千里眼’。”戴志威说。

巡视现场，戴志威提醒：“工区职工巡视时，多次发现毒蛇、毒虫。雷雨季节，洪水、塌方、落石也经常堵住道路。”无人机在高空通过多角度近距离拍摄，能够对电源线杆塔上方的零部件情况及线路情况进行全面扫描“体检”，大大提高了巡检的精准度和安全性。

“使用无人机后，巡检安全风险降低，效率大大提高。职工可以更专注于提高巡检质量，保障春运期间电源线设备安全运行。”戴志威说，“我们还准备给无人机装载紫外成像仪，对设备燃弧情况进行观测，让铁路电力设备巡视插上科技的‘翅膀’。”

（本报记者 刘习 陆健）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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