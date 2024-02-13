王绍绍

熙熙攘攘的商场里卖着年货，人潮涌动的街头巷尾挂起灯笼，神州大地年味渐浓……春节是阖家团圆之时，然而，有这样一群人，他们为了乡村通信建设，放弃与家人团聚的机会，留在一线工作岗位上贡献自己的力量。

“风吹石头跑，地上不长草，天上没只鸟”是宁夏西海固地区之前的真实写照，艰苦的自然条件一度严重影响当地的基础设施建设。

多年来，国家向宁夏投入大量帮扶资金，助力其交通、通信等基础设施提升和产业发展，打通“内通外联”的通道。众多科技人才也通过科技帮扶和定点帮扶的方式参与其中。

“今年春节在宁夏过了啊，小张？”“是啊，跟大家一起坚守岗位！”这位在宁夏投身于数字化转型帮扶工作的年轻人叫张磊。

作为中国联通数字化转型宁夏省分帮扶团队团长，张磊在一年的时间里跑遍了宁夏的5个地市，每到一个地市必去一个行政村看看当地居民的网络使用情况。“数字化宁夏省分帮扶团队”是张磊等人主动组成的组织团体。在这个团队里，像张磊这样主动请缨驻点宁夏的科技人员还有6人。

张磊正在对数村网络进行资源核验。受访者供图

在实地调研中，张磊及其团队主动了解村民需求，及时与村民联系并对网络进行升级。在张磊的带动下，他们的“宁夏数字沙盘”已经构建了30余万户家庭数仓，覆盖到的当地农村地区占比85.23%，号线资源准确率达到80%以上，“服务更主动了”“网络变得更好了”是当地村民对他们发自内心的认可。

随着宁夏联通网络覆盖范围和联接能力的不断提升，覆盖更广、时延更低、保障更强、体验更优的网络服务、便民服务、村民健康预警等个性化功能逐渐推广开来，数字化转型可以说是实打实地走入了当地居民的家中。

张磊来宁夏进行数字化转型帮扶已经有两个年头了，过去一年，他回家团聚的机会屈指可数。

为了保障宁夏地区春节期间的用网通畅，张磊今年依然坚守岗位，带着自己的帮扶团队继续去往宁夏各地调查走访，努力让当地的数字化转型成果与乡村振兴的有效衔接迈上新的台阶。

在与宁夏相邻的陕西，同样有一群人在春节期间坚守工作岗位，奋战在建设项目一线。

当爆竹和烟花的声音从遥远的地方传来，家家户户满是热闹的氛围，洋溢着欢声笑语。在蒙陕接壤处，毛乌素沙漠的边缘，留在陕西省榆林市可可盖煤矿的工作人员仍专注地忙碌于生产监督的工作中。

今年春节，联通5G工程师张照明依然在井下1000多米的黑暗中奋战着。

“说来也是巧合，我的名字叫照明，不仅仅要照明1000多米的井下，更是要为深达千米的钻井工程装上眼睛。”张照明指着墙上的方盒子说，“有了这个5G基站，我们就可以通过专网连接实现地上监控钻井进度，打井不下井，提升施工安全性。”

张照明（右二）正在可可盖煤矿上工作。受访者供图

据介绍，可可盖煤矿里的5G信号主要服务于参建单位的安全生产、调度联络及生活便利，尤其是井下联通5G基站的投入使用，方便了工作人员随时掌握生产一线情况，对煤矿基建期安全生产的意义重大。

陕北高原上，这片地处沙漠边缘的煤矿建筑错落有致，显得格外醒目。

就是在这片煤矿里，联通 “5G+智能化建井”的成功实践为西部煤炭资源高效开发建设提供了可复制、能借鉴、能推广的建井新模式，使西北戈壁得益于新技术、新工艺的应用，摇身一变成为前沿智能矿区。

“现在，我们的5G相关技术已推广至煤矿、建筑、铁路等多个行业企业，实现了项目设计、装备制造、现场施工等全产业链的广泛应用。”张照明谈到。

“千万吨级的大型煤矿在国家能源保供中发挥着重要作用，但受到气候以及水文地质条件影响，施工难度极大，而且安全窗口期转瞬即逝，所以家家团聚的春节往往都是煤矿井下作业的关键时期，更需要一线工作人员留在现场。”张照明解释，正因如此，他今年春节依然坚守在自己岗位上，保障煤矿的安全生产。

“这已经是我在井上过的第三个春节了。”张照明笑道。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经