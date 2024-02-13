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灌区建设“热度”“速度”不减 奋力冲刺“开门红”

2024年02月13日16:32 | 来源：人民网
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梅江灌区施工现场。受访者供图

梅江灌区施工现场。受访者供图

人民网北京2月13日电 （欧阳易佳）2024年春节期间，江西宁都持续低温雨雪天气，梅江灌区现场人声鼎沸、机械轰鸣，施工“热度”和“速度”丝毫不减。为加快工程建设进程，抢在汛期前完成重要节点工程建设，3月份总干渠前28公里率先实现通水并服务春灌的目标，梅江灌区项目积极推进春节期间不停工不停产，持续投入施工人数260余人，大型设备60余台，全线一片热火朝天、只争朝夕的施工景象，预计春节假期将打通古上、姜公岭两座隧洞、铺设完古夏倒虹吸主体工程，完成工程投资1200万元以上。

截至目前，梅江灌区项目骨干工程已开设作业面52个，隧洞已开工并进洞7个，团结总干渠最大控制性工程花斜渡槽已提前完工；田间工程紧随骨干工程施工节奏铺开4个灌片共16个作业面建设。项目累计完成投资13.66亿元，占工程总投资额的32%。

水利部相关负责人介绍，项目建成后将改善宁都县的农业生产灌溉条件58万亩，保障全县79万城乡居民用水，对进一步夯实粮食安全，巩固脱贫成果，助推乡村振兴发挥极为重要的作用。

据悉，江西省梅江灌区工程是江西省重点调度项目，项目总投资42.29亿元，主要以团结水库为龙头，两岸输配水工程为骨架，梅江水系为血脉，中小水库、水陂、泵站为节点的水资源优化配置网络。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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