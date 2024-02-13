本报记者 李凯旋

工人在对彩灯进行美饰处理。

李 艾摄（人民视觉）

工人在排线装灯。

李 艾摄（人民视觉）

自贡灯会上的灯组。

自贡市委宣传部供图

新春的四川自贡是座不夜城。遥望去，城市仿佛披着缤纷彩灯织就的华服，光影流转，似在翩然起舞。

中华彩灯大世界景区，第三十届自贡国际恐龙灯会现场热闹非凡——2月2日开园亮灯，截至2月11日入园游客已达37.35万人次。

彩灯是这座城市的名片，也成为当地经济发展的重要引擎：制灯售灯、策展办会，彩灯相关企业上千家，年产值约60亿元，国内灯展市场占有率达85％。

自贡彩灯的名声何止国内。30余年来，自贡灯会已在80多个国家和地区举办。

自贡彩灯为何这样亮？记者进行了探访。

发挥优势 建链扩销

自贡龙腾文化艺术有限公司生产车间，焊花飞溅，一条中国龙的骨架正在成形。另一侧，裱糊工将龙鳞拼贴上色，彩灯渐显神韵。

从设计形象、绘制图纸，到选用合适的材料做出造型、布置光源与传动设施，再到完成裱糊、粘贴和彩绘……彩灯制作流程繁多、对熟练工人的需求大。“自贡彩灯行业节庆期间加上临时用工，可以带动10万人就业。”公司董事长邓培林说。

早在1964年春节，自贡首届春节灯会亮起，这座城市从此与灯结缘。“我们是以盐业、化工、机械为主要产业的工业城市，工业门类齐全，能工巧匠云集。”自贡彩灯行业协会会长沈宏跃告诉记者，早年间灯会由政府主办、企事业单位做灯参展，“美工、钳工、电工等多个工种协作完成。灯会不只为节庆娱乐，还可以向群众展示生产建设成就。”

经过多年发展，如今的自贡彩灯，设计、制作、展出等环节分工日渐细化，催生出专业团队，积聚了产业潜力。不断完善的产业链上，上千家相关企业分工分类齐备，各自发挥作用。“玻纤、工艺灯等彩灯所需的原材料本地都能充分供应，生产没有后顾之忧。”邓培林所在的企业专攻彩灯设计与制造，利用工艺优势，业务范围已扩展到夜间造景、仿真恐龙等多个方向。

车间管理看板上，订单密密麻麻，不少来自国外。“自贡灯会有了知名度，推动彩灯产品在广交会等重要展会及各大国际销售平台亮相，好产品有了好销路。”邓培林说。

成立行业协会、制定自律公约、设立职称专业、发布从业人员薪酬指导价……近年来，自贡市多措并举引导彩灯产业健康发展。“企业间无序竞争减少，营商氛围更好了。”沈宏跃对彩灯产业的未来很有信心。

创新技艺 坚守匠心

烟花灯效映照下，巨大的机械年兽摇头晃脑，时不时发出吼叫声。本届自贡国际恐龙灯会上，科技范儿十足的《年兽贺岁》灯组吸引了不少观众驻足欣赏。

“灯组以彩灯工艺结合仿真恐龙机械传动的方式制作，别看它重达10吨以上，却能灵活地完成十几个动作。”本届灯会总策划人钟逸介绍，年兽还搭载了“AI大脑”，能与游客进行语音问答互动。

每年的灯会，既是自贡彩灯产业的“期末考”，更是推广会。优秀的工艺技术、制灯材料和设计理念，在灯会上集中展现在观众、客商面前。

新材料不断引入，“万物皆可成灯”。美轮美奂的《如梦飞天》灯组凝聚了多项创新尝试。为提升视觉效果，首次尝试采用水溶性树脂塑形，使人物面部几如真人；仙子脚下的云彩则开创性地全部用聚氨酯发泡剂做外饰，轻盈明丽。

设计理念也在迭代更新。热门游戏和潮玩IP角色坐上灯车，“潮”起来的灯会受到年轻观众喜爱。不拘泥于红、黄等暖色系，灯会尝试多样化色彩，使用喷枪、喷笔描摹色彩渐变，营造出流光溢彩的视觉效果。

据介绍，自贡彩灯全行业已拥有160余项专利，7000余项彩灯著作权。“创新是灯会的灵魂，也是产业竞争力的源泉。”钟逸说，2023年，自贡市彩灯企业在各地承接彩灯项目有200余个。

接续创新，离不开人才支撑。依托四川轻化工大学成立全国首个彩灯学院、在自贡职业技术学院等院校设立彩灯专业，自贡完善“中职—专科—本科—研究生”的四级彩灯人才培养体系，每年能培育超过2000名“彩灯工匠”。“源源不断地造血，文化传承、产业发展就有了不竭动力。”中国彩灯博物馆副研究馆员张方来说。

彩灯样式多变，匠心本色不改。本届灯会上，一只璀璨精致的彩灯孔雀备受关注，它的创作者是58岁的工匠刘俊才。为将孔雀做得逼真，刘俊才和工人一剪剪做出细如发丝的羽毛，单一片尾羽就要3000多剪，手上磨出厚厚的茧子。“能出好作品，花再多心血都值得。”刘俊才说。

扬帆出海 交流互鉴

2月11日，一场名为“奇幻世界、幻想之旅”的中国彩灯节在法国蒙托邦市落下帷幕，来自遥远东方的彩灯吸引观众超过30万人次。参观人数多，今年又恰逢中法建交60周年，这让参与举办此次法国灯会的自贡灯彩集团海外工程队队长黄明述很有成就感。

去年9月，黄明述与团队前往法国办展。“我们80多个人，包括彩灯设计、制作和安装所需的全部工种。”制灯的材料和半成品通过中欧班列或海运送达，团队到场后进一步加工，用3个月左右的时间，将灯组制作完善。

1990年，自贡彩灯首次走出国门赴新加坡展出。从此，自贡灯会扬帆出海，足迹到达80多个国家和地区，占据海外92%的灯展市场份额。2023年，自贡彩灯企业开展境外彩灯项目90个，实现文化出口5061万美元。

从事海外灯展工作20多年，黄明述去过不少国家，也积攒了很多心得：各国技术与安全标准不同，中国工匠需要下功夫适应；不少海外观众更注重彩灯的设计和工艺细节，所以作品容不得半点马虎。自贡成立彩灯元宇宙研发中心，将全息投影、激光水幕电影等技术广泛运用于海外灯会。“一定要把灯会办得安全、惊艳。”黄明述说。

不久前，灯彩集团收到一封来自法国观众阿兰卡的邮件。在邮件中，阿兰卡说，她连续多年在法国各地参观灯会，是中国文化的忠实“粉丝”。她今年举办婚礼，很希望现场能摆上中国的大熊猫彩灯。

“我们答应了阿兰卡的请求。”灯彩集团国际市场部总经理李仲文说，“要让更多外国观众喜欢中国彩灯，不仅要讲好中国故事，也需要用彩灯艺术表达当地的文化。”

文化在交流互鉴中更为多彩。本次在法国举办的灯会上，游客可以在一顶神奇魔法帽的引领下走进浩瀚星海、神秘森林等场景组成的奇幻世界，中国风光、大熊猫等元素穿插其间，中西文化元素成功联动。“我们在灯会上引入史努比、彼得兔等卡通形象，还将外国作家的绘本作品用彩灯诠释，这些展品深受外国观众喜爱。”李仲文介绍。

出海路上，有坚实的后盾支持。针对彩灯企业面临的法律纠纷多、融资难等问题，近年来，自贡市向企业精准提供涉外法律服务，创新推出“彩灯文化经营快贷”“彩灯e贷”等专属信贷产品，累计向彩灯企业发放贷款26.22亿元。

2023年，自贡成功创建国家对外文化贸易基地，迎来更多发展机遇。“我们将在企业集聚发展、知识产权保护等方面持续发力，不断壮大彩灯产业，让自贡彩灯更明亮。”自贡市文化广播电视和旅游局局长陈金洪说。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2024年02月13日 02 版）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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