商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在近日举行的国新办新闻发布会上表示，“2024全国网上年货节”开展至今，网络零售额接近8000亿元，比去年农历同期增长8.9%，实现了2024年网络消费的“开门红”。

一名儿童在西安一民俗年货节上玩赏生肖龙玩偶（1月30日摄）。新华社记者 刘潇 摄

一是线上线下联动，消费场景融合。全国20余个省市创新模式，打造更多沉浸式、体验式、互动式的数实融合消费新场景。其中上海、吉林、山西、宁夏等地利用电商新业态，推出“新年文旅特惠专场”“新春美食盛宴专场”“老字号年货节”等活动。

二是地方特色鲜明，活动亮点纷呈。各地结合自身特色，开展丰富多彩的节庆营销活动。北京、河南、辽宁、山东等10余个省市推出了“云购品京味儿·乐享中国年”“传统非遗年俗展”等特色活动。

三是内外贸一体化，丰富节日供给。各地抢抓“丝路电商”发展新机遇，比如广西、四川、湖南、黑龙江等地推出“丝路电商 e网同行”“全球进口商品展”“湘遇丝路”等系列活动，推动东盟、中亚等国优质、特色商品网销全国。

“2024全国网上年货节”1月18日启动，活动将持续到2月17日。（记者谢希瑶）

(责编：宋心蕊、白宇)

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