2023年我国软件业务收入同比增长13.4%
2024年02月13日12:11 | 来源：新华社
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工业和信息化部近日发布数据显示，2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%。软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%。
值得一提的是，在软件产品中，工业软件产品表现突出。2023年，工业软件产品实现收入同比增长12.3%。信息技术服务收入同比增长14.7%，云服务、大数据服务共实现收入12470亿元，同比增长15.4%，在一定程度上体现了制造业数字化转型的提速。
此外，信息安全产品和服务收入稳步增长。2023年，信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%，增速较上年同期提高2.0个百分点。（记者张辛欣、陈冬书）
(责编：宋心蕊、白宇)
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