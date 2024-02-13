图为中国人民银行总行大楼。新华社发

中国人民银行近日发布的数据显示，2023年末，我国本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额19.77万亿元，同比增长9.4%，增速比上年末高4.7个百分点。

中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，2023年我国住户贷款增加4.33万亿元，同比多增3648亿元。其中，住户消费性贷款增加1.75万亿元，同比多增9426亿元。

此外，我国经营性贷款也保持较快增速。2023年末，我国住户经营性贷款余额22.15万亿元，同比增长17.2%，比上年末高0.7个百分点；全年增加3.23万亿元，同比多增5466亿元。（吴雨、黄炯芮）

(责编：宋心蕊、白宇)

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