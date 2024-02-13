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建设银行积极对接城市房地产融资协调机制初见成效

2024年02月13日14:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：建设银行积极对接城市房地产融资协调机制初见成效

　　近日，住房和城乡建设部、国家金融监督管理总局联合下发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，并多次召开专题会议部署相关工作。协调机制将住建部门、金融监管机构、金融机构、房地产企业四方凝成合力，搭建政银企沟通平台，有利于推动房企和金融机构精准对接，有利于实现银行支持政策的精准滴灌，有利于提高项目运作效率，尽快满足房地产项目合理融资需求，支持项目建设和完工交付。

　　协调机制出台后，建设银行高度重视、积极落实。在总行、一级分行和建立协调机制的城市行分别成立了专门的工作小组，由各层级负责同志担任组长，积极与各地政府和金融监管局沟通，与名单内房地产项目做好对接。2月7日，建设银行组织各一级分行和总行相关部门，召开落实城市房地产融资协调机制推进会，部署推进相关工作。为将相关工作落实落细，建设银行制定印发《关于落实城市房地产融资协调机制的通知》，进一步优化业务流程，提升业务办理效率。各地分行主动对接，将项目表格化、清单化管理，对合格项目“一户一策”制定方案，确定项目负责人，及时满足项目融资需求。

　　自1月底收到首批名单以来，建设银行已对接项目2000多个，已审批项目近百个，已审批待投放金额200多亿元。近日，建设银行北京、福建、安徽、河南等分行已实现对5个项目的投放，投放金额近30亿元。

　　下一步，建设银行将坚决落实好监管导向，用好各项支持政策，积极践行金融工作的政治性、人民性，发挥建行在“建”字领域的专业优势，加大资源保障和政策倾斜力度，将协调机制的对接推动工作落实落细，全力推进“三大工程”，尽力满足房地产项目合理融资需求，助力实现房地产市场平稳健康发展，促进金融与房地产良性循环。

(责编：崔元苑、李源)
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