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2023年政府资金支持就业超3000亿元

2024年02月13日16:20 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月13日电（记者姜琳）记者近日从人力资源社会保障部获悉，2023年国家及时调整优化稳就业政策，形成了稳岗扩就业的系统性政策支持体系，全年各级政府各类资金直接支持就业创业超过3000亿元。

　　人力资源社会保障部就业促进司副司长运东来介绍，2023年，全国城镇新增就业1244万人，高校毕业生等青年就业基本稳定、持续好转，农村劳动力外出务工规模继续增加，脱贫人口务工规模达到3397万人。

　　从稳就业政策调整优化到稳岗返还政策持续实施，从吸纳就业补贴延续拓展到一次性扩岗补助及时重启……过去一年，政策红利加速释放，为就业增长注入强大动力。

　　在政策“真金白银”支持下，相关部门抓早抓实抓细高校毕业生等青年就业，兜住兜准兜牢城乡困难群众，2023年累计促进城镇失业人员再就业514万人，困难人员就业172万人。

　　运东来表示，2024年将更加突出就业优先导向，加快完善高质量充分就业促进机制，加力稳固就业向好态势。在政策方面，将更加突出协同性，推动非经济政策出台同步评估就业影响，提升经济社会发展对就业的带动力；同时完善财政补贴、税收优惠、金融支持、社会保障等支持体系，持续释放政策促就业红利。

(责编：宋心蕊、白宇)
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