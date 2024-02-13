我国将构建海关生物安全监测预警平台
2024年02月13日16:20 | 来源：新华社
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海关总署负责人日前表示，2024年，海关将强化源头管控，加强高风险特殊物品卫生检疫准入管理，构建海关生物安全监测预警平台。
该负责人表示，今年海关还将动态调整口岸疫情防控措施，打造“平急转换”的口岸突发公共卫生事件应急防控体系，推动口岸公共卫生核心能力强制性标准落地。
2023年全国海关有效防控“害”的输入：检出新冠、猴痘、霍乱等传染病49种、3.1万例；检出检疫性有害生物7.5万种次，截获“异宠”296种、4.4万只；退运或销毁不合格食品化妆品2403批次；查获毒品5.5吨，国门安全防线更加牢固。（记者邹多为）
(责编：宋心蕊、白宇)
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