《中华人民共和国科学技术史纲》出版
2024年02月13日16:27 | 来源：新华社
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国家出版基金项目《中华人民共和国科学技术史纲》已由科学出版社、龙门书局联合出版。全书分为上下两卷，全面梳理了新中国科技发展脉络，总结了70多年来重大科技成就的形成历史和重大意义。
日前在京举行的出版座谈会上，本书主编、中国科学院院士白春礼介绍，《中华人民共和国科学技术史纲》全面记录了新中国成立以来特别是改革开放后，中国科技事业的发展历程、重要事件、发展阶段、政策变革及科技成就，深入分析了推动中国科技进步的内在动力和发展规律，展示了中国科技的快速进步和在经济社会发展中创造的“中国奇迹”。
专家表示，这部著作为理解中国科技发展提供了全面视角，反映了中国科技在全球的地位和作用，具有重要的学术价值和社会意义。（史竞男、肖思易）
(责编：宋心蕊、白宇)
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