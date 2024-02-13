新华社北京2月12日电 题：庙会、灯会、集会——新春“逛”会看活力

新华社记者

在传统庙会上体验民俗，为新年祈福；到新春灯会上赏灯，品味流光溢彩；在热闹的大集和展会上挑选礼物，寄托对亲朋的牵挂。“逛”是中国人过春节常见的姿势，它折射出人们忙碌一年后欢度佳节的舒心。人们“逛”出家人齐聚的团圆与幸福，更“逛”出社会蓬勃的活力。

逛会赶集，在流动中感受浓浓的家国情和春节情怀。

春节庙会人潮涌动

正月初三上午9点半，山西省晋城市皇城相府御书楼广场，高亢的鼓乐响起，一声清脆的“接驾”打破了人们的窃窃私语，皇城相府龙年庙会正式开始。

逛庙会是传统民俗，也是春节必不可少的元素。今年春节，各地传统庙会全面恢复。游客在庙会上祈求新年好运、看好戏赶大集，在热闹红火的氛围中，感受浓浓年味。

北京地坛、厂甸、大观园、石景山游乐园、八大处等庙会人头攒动。在上海市奉贤区，“2024龙湖·上海奉贤天街庙会”正在举办，一座红彤彤的“戏台”吸引着人们的目光，南桥撕纸技艺、昆曲、苏式评弹等节目轮番上演。

初一开春吉祥，初二回门是喜，初三初四饮宴出游。在很多地方，人们从正月初三开始享受春节的闲适。于是，许多家庭全家出门去“逛”，到外面的世界去体验特色年俗。

山西省文旅厅数据显示，2024年春节假期前两天，全省66家重点监测景区累计接待游客117.38万人次，同比增长151.61%；累计门票收入2785.96万元，同比增长123.46%。太原出租车司机李志军说，机场和车站的单量在初三明显增加，超过一半乘客是到山西旅行的外地游客。

记者走访发现，科技元素多、互动性、沉浸式的体验活动成为今年不少地方传统庙会上的特色。

北京“厂甸元宇宙庙会”运用大场景沉浸式数字孪生、XR云渲染等技术，整体复刻了琉璃厂东西街区和南新华街的街区场景。游客扫描二维码，通过寻找“文房四宝”，了解非遗老字号的历史。

“挺有意思的，在手机上就能身临其境地感受历史文化街区风貌。”“95后”游客徐女士说。

万家共赏流光溢彩

山西太原市钟楼街的灯光，唤起了市民苏爱珍对春节的美好回忆。今年，街上的老字号、品牌首店、市集等，以“龙”为主题进行了亮化装扮。透过流光溢彩的灯光，不远处传统门楼的歇山顶若隐若现，展现古代将军们英武之气的舞蹈《相见欢》巡回上演……灯火和声乐共同营造出欢乐祥和的过年氛围。

苏爱珍说：“我过了70多个春节。今年和家人在璀璨的灯火里，再次感受到了人平安、家团圆、国强盛，这就是过年的获得感。”

如今，借助科技手段，传统文化在璀璨夺目的灯光下有了新表达。在上海，2024豫园民俗艺术灯会千灯点亮。主题策划“山海奇豫记”开启“海经篇”全新讲述，从山经到海经、从陆地到海洋、从中国到世界，穿越时光的旅程绘就华美梦境。

线下热闹的灯会，还“走”到了线上。豫园在线下商圈利用支付宝开放的“亚运同款数字火炬手”技术举办灯会，这也是该数字人技术被首次应用于线下商圈。用户打开支付宝，搜索“点亮豫园龙灯”，即可参与数字人点亮龙灯祈福活动。活动页面还原了豫园灯会亮灯的场景。两周时间内，超30万人次通过支付宝点亮龙灯祈福、用AR扫码体验虚实结合的“山海奇豫”。截至正月初三一早，更是有超122万人次在支付宝上观看豫园AR直播，足不出户也能观赏豫园灯会，体验豫园热闹的年景。

春节灯会是场视觉盛宴，更是一次精神享受。患有类风湿性关节炎的张俊莉多年来只能卧床在家，今年她通过网络观看了多地的灯会。她说：“传统的中国龙有各种各样的样貌，它们与现代技术相结合，真是美极了。”

集市展会共度新春

为了进一步丰富文旅产品，正月初三，吉林市在北山公园举办以“龙腾盛世 福瑞江城”为主题的新春花灯游园会及年货大集活动。快递服务点前，市民排起了长队。通过邮递，年货飞向远方的亲朋，将牵挂和思念也一同“捎”去。

吉林市商务局党组成员李震介绍说，这次系列活动，为广大市民和游客提供“有得逛、有得游”“有得看、有得乐”“有得品、有得买”“有得玩、有得晒”的消费和游玩体验。

春节期间，上海自然博物馆（上海科技馆分馆）几乎每天都是“约满”状态。上海市民王壹和女儿王心怡上海自然博物馆兴致勃勃地观看了上海科技馆原创策划的“有龙则灵——2024甲辰龙年生肖特展”。

最让王壹父女振奋的是，展览引入相关模型、图文、视频，对当代名字中带有“龙”字的大国重器进行了详细介绍：从“华龙一号”的核能之光，到“蛟龙号”深海探索；从“鲲龙”号翱翔碧海蓝天，到“雪龙”号破冰前行……

“正是因为科学家们的自强不息精神和不断创新，我们才可以看到这么多高科技的大国重器。他们是我的榜样！”王心怡说。

山西大学哲学学院教授邢媛说，人们积极参加传统节庆活动，开心地过年，体现了他们对未来一年生活的期盼，也更增加了人们对中华传统文化的认同。（记者李紫薇、杨淑君、陈爱平、周蕊、段续、马晓成）

(责编：胡永秋、曹昆)

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