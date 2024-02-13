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中央一号文件｜我国加快农业科技装备发展

2024年02月13日22:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月13日电（记者于文静）据农业农村部消息，2023年我国种业振兴行动取得阶段性成效，短板农机装备取得突破。科技和装备支撑稳步增强，现代农业建设扎实推进。

　　农业农村部有关司局负责人介绍，2023年我国完成全国农业种质资源普查，新收集种质资源53万多份。短板农机装备取得突破，320马力无级变速拖拉机、山地玉米播种机等短板机具陆续量产，大型大马力农机、丘陵山区小型农机等部分机具初步实现了“有好农机用”。

　　近日公布的2024年中央一号文件提出，强化农业科技支撑；加快选育推广生产急需的自主优良品种；开辟急需适用农机鉴定“绿色通道”。

　　据了解，2024年农业科技创新重点是突出应用导向，优化工作机制，努力提升农业科技创新体系整体效能。我国将加强高标准农田建设，加快推进种业振兴行动，提升农机装备研发应用水平。

(责编：胡永秋、曹昆)
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