原标题：我国将加强会计师事务所基础性标准体系建设

财政部日前印发指导意见，推动会计师事务所加强基础性标准体系建设，提高内部管理和服务的标准化水平，持续提升执业质量和服务能力。

“基础性标准体系是会计师事务所内部统一制定和实施的政策、程序、标准，以相关法律法规、职业准则和监管要求为遵循，以促进内部管理和服务标准化、规范化、一体化为目标，是会计师事务所内部管理和业务操作等方面的具体标准和操作规程。”中国注册会计师协会有关负责人介绍。

此次发布的指导意见明确了加强会计师事务所基础性标准体系建设的指导思想和基本原则，提出了标准化水平大幅提升、标准化支撑作用更加显著和标准化发展基础更加牢固等总体目标。

指导意见从四个方面提出具体工作任务：一是构建基础性标准体系指导性框架；二是建立健全基础性标准体系；三是推动基础性标准体系落地见效；四是持续完善基础性标准体系。根据指导意见，2025年6月底前，备案从事证券服务业务的会计师事务所普遍建成较为完善的基础性标准体系，并在全所范围内统一实施；鼓励其他会计师事务所加强基础性标准体系建设。（记者申铖）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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