原标题：超13万人次！港珠澳大桥单日出入境客流量创历史新高

港珠澳大桥边检站数据显示，港珠澳大桥珠海公路口岸12日出入境客流总量超13万人次，刷新去年中秋国庆期间创下的单日11.5万人次最高纪录，创开通以来新高。

数据显示，2月10日至12日期间，经口岸出入境旅客达31万人次、车辆达4.1万辆次，较去年春节同期增长520%和240%，口岸入境旅客总数达18.4万人次，入境车辆达2.4万辆次，其中香港单牌车数量首次超过单日8000辆次，创“港车北上”实施以来新高。

“澳车北上”“港车北上”政策正式实施后的首个春节长假，在“北上”消费潮的带动下，自驾通关成为港澳居民出行的重要方式。12日，超过1.2万辆次港澳单牌车经口岸出入境，占客车通关总量超七成，成为推高口岸客流车流峰值的主要因素之一。

边检部门介绍，较节前相比，春节期间口岸客流车流高峰时段更长，峰值更高。自2月10日以来，口岸各场地高峰首尾相连，同时叠加，整体高峰时间长达17小时，最高峰时段口岸客流量超每小时9000人次，车流超每小时1100辆次。此外，受港澳新春欢庆活动影响，夜间经珠海口岸返程的“港澳游”旅客明显增多，客流“深夜高峰”成为口岸节日通关新特点。

边检部门提醒，初四是港澳春节假期最后一日，预计口岸将出现集中出境高峰，建议广大港澳车主和旅客及时关注口岸交通状况，合理安排出行时间，错峰出行。（记者王浩明）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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