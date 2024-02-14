原标题：农村消费新“热”度系列观察丨活力值“强”了！乡村拜年路多了绿牌车

和煦的阳光烘托着新年的欢乐气氛。大年初一起，拜年的车辆陆续开始在乡间穿梭。记者在安徽省合肥市长丰县，注意到和往年不一样的景象：乡村里挂着绿牌的新能源汽车更多了。

海报制作：刘旭峰

35岁的李幸是长丰县下塘镇明华社区村民。去年4月，她购置了一辆新能源汽车，春节期间载着家人穿行在拜年的路上。

“相较于燃油车，新能源汽车在通勤上更有性价比。”李幸给记者算了一笔账：她每天晚上11点预约充电，由于夜间充电便宜，新能源车每公里电费成本仅不到1角钱，这与燃油车每公里耗资约8角钱差了不少。

长丰县发展改革委副主任李明说，促进新能源汽车消费，关键要推进充电设施建设。

2月6日，在下塘镇一处停车场里，一辆新能源汽车正在充电。新华社记者 水金辰 摄

记者在下塘镇顾圩村党群服务中心看到，门前规划的停车位中有两个安装了新能源汽车充电桩。村民董见晓边从车上拔下充电枪边说：“我春节前来办事，知道这里去年12月安了充电桩。现在晚上把车停在这儿，第二天满电出行。”

记者了解到，不仅在顾圩村，长丰县所有行政村实现新能源充电桩全覆盖。打开“皖小能充电”微信小程序，首页会根据距离远近显示不同位置的充电桩，用户一键导航即可抵达，帮助用户实现在合适的位置进行快充或慢充。

2024年中央一号文件提出，推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。李明介绍说，长丰县作为安徽省能源综合改革创新试点县和全国首批农村能源革命试点县之一，目前全县布局充电桩末端超过6000个，形成县有港、镇有站、村有桩的充换电设施“一张网”布局，已经建成县域新能源汽车“5分钟充电圈”。

在下塘镇梧桐大道，一座集汽（柴）油零售、天然气销售、汽车充（换）电、氢燃料销售、光伏发电等多功能于一体的综合能源港于2023年8月正式营业。“这个能源港是在绿色能源消费新趋势下对传统加油站进行的模式升级。”长丰皖能综合能源有限责任公司副总经理方宝国说，随着新能源汽车下乡活动不断推进，作为低碳应用新场景的能源港，未来前景可期。

新能源消费热的背后是绿色能源供给能力的不断跃升。长丰县县域氢能、风能、地热能利用实现零的突破；用活居民屋顶闲置资源，打造新式农村光伏建筑；创新“棚顶光伏+中间种植+底部养殖”立体农业生产模式，建成投运的15亩示范项目年发电约70万度，年产草莓约2000斤，年产鱼15万斤……

一辆辆绿牌车见证了乡村绿色消费的强劲活力，一个个绿色能源新项目彰示了县域经济绿色转型发展的新方向。“近年来，我们推进农村能源革命，不仅增加了农村新能源消费场景，基本形成了从绿色能源供给到消费的完整链条，还利用新能源改善乡村环境，使其变得宜居宜业。”李明表示。（记者 水金辰）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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