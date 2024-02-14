原标题：【新春走基层】坚守保电“暖”新春

早上7点，张灯结彩的四川省甘孜藏族自治州泸定县县城还没完全苏醒，国网四川电力送变电建设公司泸定运维分部负责人王小川和队友卫科已经穿好应急服、背上工具包，准备再次上山观冰。

“今天的任务是监测60毫米重冰区模拟导线的覆冰情况，观察铁塔的绝缘串、金具等设备有无异常现象。”王小川说，他们巡护的二郎山海拔高、温度低、湿度大，输电线路覆冰风险高。春节期间，25名运维人员坚守在此开展保电特巡工作，保障重要电力通道安全稳定运行。

早上9点，巡护团队来到海拔2300米的观冰站。现场气温低至-10℃，他们熟练地取出测量工具，开始了观冰工作。“风速1.5米每秒，湿度63%，模拟导线覆冰厚度4.3毫米。”他们一人测量风速、湿度和覆冰厚度，一人详细记录。山上的风凛冽，冻僵的手落笔很难，写下的字更大更歪斜。

随后，卫科操作无人机，朝着铁塔导线飞去。相比望远镜眺望，无人机上的超高清摄像头能够精细查看70多米高铁塔的细节，精准锁定线路安全隐患，高效应急处置。

同一时间，在200公里外的成都市玉林西路，黄色的电力工程车穿过街巷，驶向玉林横街22号院。国家电网四川电力成都高新连心桥共产党员服务队队长吴昊和队员刘禄一同上门拜访帮扶对象刘玉兰老人。婆婆今年70多岁，女儿不在身边，是高新党员服务队长期定点关怀的服务对象。

“刘嬢，您电话里不是说空调有问题，一打开就跳闸嘛，我们帮您看看。”吴昊说。队员们对空调设备、开关、线路逐一进行故障排查，很快确定了跳闸原因。吴昊一边向婆婆解释，一边手脚麻利地解决了故障。

十几分钟后，婆婆按下遥控器，空调扇叶转动，呼呼地送出温暖的风。

“刘嬢，过年期间我们都是24小时值班，如果遇到用电方面的问题，随时联系我们！”出门前，队员们不忘叮嘱。

“要得，你们的电话我都背熟了！”婆婆向队员们挥了挥手。

（本报记者 李晓东 周洪双）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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