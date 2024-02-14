本报记者 方 敏

大年初四，河南漯河市临颍县的街上，灯笼高挂、豫剧高唱，行人悠闲惬意。而在一些当地企业的生产一线，仍能见到忙碌的身影。

一大早，临颍经济技术开发区投资促进局副局长边亚娟就从办公室出发，开始了忙碌的一天。临颍县有休闲食品企业158家，年收入超400亿元。“最近是食品企业生产旺季，开发区里有76家企业没停工。省里开展‘万人助万企’活动，我在经开区负责投资促进工作，要做好服务保障。”她说。

上午9时，边亚娟抵达盛宏热力有限公司，说明来意：“春节不停产的企业多，热力得保障好。我来看一下储煤量。”公司总经理张建亭边打开储煤仓边说：“放心，我们储备了25天的煤量。”

从热力公司出来，边亚娟先赶往燃气公司检查燃气供应，接着又赶到河南中大恒源生物科技股份有限公司。在那里，工人们正开着大吊车，安装固定一个5层楼高的巨大罐体。

“这里正新建一个代糖食品生产工厂，总投资1.6亿元。”边亚娟介绍，这个工厂将成为提升当地食品产业链现代化水平的重要一环，“企业之前资金不充裕，本来想放弃这个项目。我们多次跟省里、市里的多家银行对接，最终为企业争取到了相应贷款。”

见到边亚娟，中大恒源人事经理许恒开门见山地提出诉求：“我们马上就投产了。但是普工、技工都还缺一些。”

“普工好说，我们已经安排在县里办一个万人招聘会。”边亚娟回应，“技工的话，我马上联系漯河技师学院，争取让技工提前到位。”

缺哪些工种、有什么需要……一路走访，虽然辛苦，但边亚娟却很高兴：“看到企业生产热火朝天，再忙再辛苦，都值得。”

《 人民日报 》（ 2024年02月14日 01 版）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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