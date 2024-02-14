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多个景区流光溢彩节日氛围浓 科技加持让“光影巨龙”腾飞而出

2024年02月14日08:27 | 来源：央视网
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原标题：多个景区流光溢彩节日氛围浓 科技加持让“光影巨龙”腾飞而出

春节假期虽然已经过半，各地旅游依旧火热。数据显示，全国重点文旅景点的游客数量达1.23亿人次，较去年同期增长了22.8%，多个旅游景区结合自身特点推出丰富多彩的活动。

春节期间，在浙江嘉兴平湖的山海几千重文旅街区内，为游客准备的新春活动丰富多彩。每当夜幕降临，带有浓郁中国特色的国潮灯组亮起，整个街区处处流光溢彩，充满浓厚的节日氛围。

当地游客 闻先生：今年是龙年，龙腾虎跃、平平安安，大家合家欢乐，营造这个气氛很好。

在湖北恩施，夜幕下的宣恩贡水河两岸，各色花灯汇成灯的海洋，灯火璀璨、流光溢彩，非常喜庆热闹。各种“龙”元素出现在各个角落，特色美食配美景让这座小城年味更加浓郁。

游客 张尤慧：我带着我的家人一起来体验了一下，感觉非常好，小朋友非常兴奋，(说)妈妈，在这个县城里面能够坐上龙的竹筏，感觉非常好。

春节假期，上海的大街小巷，舞龙舞狮、光影秀等各类新春活动陆续登场，让市民游客感受龙年的欢腾图景。今年全新推出的“闪亮千亿商圈，光影SHOW新春”活动扮靓了整个上海南京西路商圈。

在南京西路一家商场的户外大屏上，灵动时尚、蜿蜒璀璨的“光影巨龙”腾飞而出，在裸眼3D技术的加持下，“巨龙”跃出屏幕。

(责编：杨虞波罗、陈键)
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