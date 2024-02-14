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内蒙古：拉动消费惠民生

2024年02月14日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：【锦绣中国年】内蒙古：拉动消费惠民生

“我抢了满500减200的券，超市会员日有8.5折优惠，还可以叠加使用优惠券，算下来优惠相当炸裂，同学都很羡慕我呢！”说起春节消费券，内蒙古准格尔旗返乡大学生王佳伟相当开心。

这个农历新年，网络热词“豪横”等在县域经济百强县准格尔旗频频刷屏，而这始于今年初一场抢券活动。

临近春节，准格尔旗为春运期间返准、从准出发返乡以及在准消费的人群，发放了6万份返乡补贴，价值总计1200万元，有效期至2024年3月31日。

华灯初上，霓虹璀璨的准格尔旗，大街小巷的饭店火爆营业，谈笑声、祝福声不绝于耳。“家庭聚餐30多人吃饭，用政府发放的消费券，便宜了400块！”准格尔旗老北京铜锅涮薛家湾店中，结完账的王永宽惊喜地告诉记者，年前发放的消费券，他抢到了，之后忙于其他事情，消费券的事忘了，结账时发现有其他顾客使用，他才想起来，感觉差点错过一个“亿”。

基于此，准格尔旗也有了流量加持，“准格尔旗满500减200”关键词一度成为各短视频平台热搜词。真金白银的补贴，让老百姓得实惠、本地商户得利，可谓是一举多得。两个多月的时间跨度，让节前返回和节后返回的人群不间断贡献消费力量。

此外，准格尔旗还策划年货大集，推出“一站式”购物体验，市民不仅能买到特色美食，还能把春联、福字、小礼品等采购回家。当地还发放消费补贴，消费者通过手机小程序，能领取不同额度的消费券并现场进行消费。

新春伊始的准格尔旗，氛围感十足，精美的装饰、特色的展板将老百姓的期待值拉满。“我平时在包头工作，过年回家一下高速就觉得氛围特别好，越往街上走越觉得高大上，带外地来的亲朋好友出来拍照打卡、吃喝玩耍都觉得倍儿棒。”家住薛家湾镇的市民魏明说。

消费力量的持续释放，助推着准格尔旗新年经济的良好开局。

（本报记者 高平 王潇 本报通讯员 赵红艳）

(责编：杨虞波罗、陈键)
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