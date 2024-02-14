天津港至巴西滚装新航线正式开通
2024年02月14日08:36 | 来源：中国新闻网
小字号
原标题：天津港至巴西滚装新航线正式开通
记者13日从天津东港出入境边防检查站获悉，12日凌晨，经过十几个小时的紧张作业，美国籍“自由”轮缓缓驶离天津港滚装码头N1段泊位，标志着天津港至巴西的滚装新航线正式开通。
据悉，该轮此次在天津港共装载1430辆国产品牌汽车和部分杂件设备，最终仅用时不到14小时便完成全部作业，将运往巴西进行销售。“依靠边检机关的靠前服务和网上报检等便利举措，平均可为每艘船舶压缩近1个小时的通关时间。”据东港边检站相关负责人介绍，该站科学调配警力，高效办理通关手续，确保船舶到港前即办结、靠港后即作业、装卸完即离港。
据介绍，近年来，东港边检站大力推进“互联网＋”边检服务，依托港口边检综合管理信息系统全面实现上下外轮许可、搭靠外轮许可在线办理、网上审批、无纸化签发，实行港口边检手续“网上办”、“掌上办”、“一网通办”，线上无接触式签发边检行政许可占比超90%，下一步，该站将锚定“筑强基、建强站、创强绩”目标，不断以实际行动为服务驻地经济建设和社会发展贡献“边检力量”。（周亚强）
(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 灌区建设“热度”“速度”不减 奋力冲刺“开门红”
- 梅江灌区施工现场。受访者供图 人民网北京2月13日电 （欧阳易佳）2024年春节期间，江西宁都持续低温雨雪天气，梅江灌区现场人声鼎沸、机械轰鸣，施工“热度”和“速度”丝毫不减。…
- 评论
- 关注