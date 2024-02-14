原标题：天津港至巴西滚装新航线正式开通

记者13日从天津东港出入境边防检查站获悉，12日凌晨，经过十几个小时的紧张作业，美国籍“自由”轮缓缓驶离天津港滚装码头N1段泊位，标志着天津港至巴西的滚装新航线正式开通。

据悉，该轮此次在天津港共装载1430辆国产品牌汽车和部分杂件设备，最终仅用时不到14小时便完成全部作业，将运往巴西进行销售。“依靠边检机关的靠前服务和网上报检等便利举措，平均可为每艘船舶压缩近1个小时的通关时间。”据东港边检站相关负责人介绍，该站科学调配警力，高效办理通关手续，确保船舶到港前即办结、靠港后即作业、装卸完即离港。

据介绍，近年来，东港边检站大力推进“互联网＋”边检服务，依托港口边检综合管理信息系统全面实现上下外轮许可、搭靠外轮许可在线办理、网上审批、无纸化签发，实行港口边检手续“网上办”、“掌上办”、“一网通办”，线上无接触式签发边检行政许可占比超90%，下一步，该站将锚定“筑强基、建强站、创强绩”目标，不断以实际行动为服务驻地经济建设和社会发展贡献“边检力量”。（周亚强）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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