原标题：春节消费活力释放 新意十足

春节期间，我国消费市场“新”意十足，新场景、新业态不断激活消费潜力，为提振全年经济火红开局。

春节假期，全国各地张灯结彩、人流如织，多地迎来客流高峰。在浙江嘉兴，水上年夜饭、乌镇长街宴吸引五湖四海的游客齐聚一堂，热气腾腾过大年。这几天，景区人数持续走高，客流量同比增长101%。在安徽黟县，千年古村落宏村处处洋溢着新春的气息，旅游市场火热让当地酒店、民宿一房难求。

今年春节，各地举办超3000项数万场次的文旅惠民活动。依托优势资源，推出特色消费新场景，不断释放消费潜力。在古城西安，丝路主题表演带来不一样的中国年。冰雪大世界火到了高原之上，青海西宁的高原特色野生动物冰雕吸引各地游客观光打卡。

丰富多样的文旅活动带动消费热潮。大数据发现了这样的变化，人们出行的脚步越走越远，1000公里以上的出行客流占比由去年的3.3%提升到了3.7%。假期首日，旅游订单同比增长1倍多，各类门票订单同比增长超3倍。

各地商圈、步行街打造沉浸式消费场景，因地制宜建设消费聚集区。手机信令大数据显示，今年除夕至初二，全国重点商圈客流总量1562万人次，同比增长111%。

线上消费同样新意十足。今年，越来越多“新年新衣”瞄准了新中式服装。从1月份起，电商平台上“国风女童拜年服”的搜索量同比增长7.4倍。国货、国潮、国韵产品成为龙年春节消费者的“新宠”。除夕当天，全行业网络支付交易达到峰值，相较2023年增长4.61%，创同期历史新高。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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