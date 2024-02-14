人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春节消费活力释放 新意十足

2024年02月14日08:37 | 来源：央视网
小字号

原标题：春节消费活力释放 新意十足

春节期间，我国消费市场“新”意十足，新场景、新业态不断激活消费潜力，为提振全年经济火红开局。

春节假期，全国各地张灯结彩、人流如织，多地迎来客流高峰。在浙江嘉兴，水上年夜饭、乌镇长街宴吸引五湖四海的游客齐聚一堂，热气腾腾过大年。这几天，景区人数持续走高，客流量同比增长101%。在安徽黟县，千年古村落宏村处处洋溢着新春的气息，旅游市场火热让当地酒店、民宿一房难求。

今年春节，各地举办超3000项数万场次的文旅惠民活动。依托优势资源，推出特色消费新场景，不断释放消费潜力。在古城西安，丝路主题表演带来不一样的中国年。冰雪大世界火到了高原之上，青海西宁的高原特色野生动物冰雕吸引各地游客观光打卡。

丰富多样的文旅活动带动消费热潮。大数据发现了这样的变化，人们出行的脚步越走越远，1000公里以上的出行客流占比由去年的3.3%提升到了3.7%。假期首日，旅游订单同比增长1倍多，各类门票订单同比增长超3倍。

各地商圈、步行街打造沉浸式消费场景，因地制宜建设消费聚集区。手机信令大数据显示，今年除夕至初二，全国重点商圈客流总量1562万人次，同比增长111%。

线上消费同样新意十足。今年，越来越多“新年新衣”瞄准了新中式服装。从1月份起，电商平台上“国风女童拜年服”的搜索量同比增长7.4倍。国货、国潮、国韵产品成为龙年春节消费者的“新宠”。除夕当天，全行业网络支付交易达到峰值，相较2023年增长4.61%，创同期历史新高。

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
灌区建设“热度”“速度”不减 奋力冲刺“开门红”
　　梅江灌区施工现场。受访者供图 人民网北京2月13日电 （欧阳易佳）2024年春节期间，江西宁都持续低温雨雪天气，梅江灌区现场人声鼎沸、机械轰鸣，施工“热度”和“速度”丝毫不减。…
坚守成就不凡 他们在这些地方架起“信息桥”
　　熙熙攘攘的商场里卖着年货，人潮涌动的街头巷尾挂起灯笼，神州大地年味渐浓……春节是阖家团圆之时，然而，有这样一群人，他们为了乡村通信建设，放弃与家人团聚的机会，留在一线工作岗位上贡献自己的力量。 “风吹石头跑，地上不长草，天上没只鸟”是宁夏西海固地区之前的真实写照，艰苦的自然条件一度严重影响当地的基础设施建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部