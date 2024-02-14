记者 代小佩

原标题：柳州：科创科普春节“不打烊”

螺蛳粉远销海外，融安金桔走出国门，五菱宏光频频“出圈”……素有“桂中商埠”美誉的柳州不时贡献热议话题。

在新春佳节到来前夕，记者来到广西工业重镇柳州，追溯这座城市的活力之源。

电动小汽车走街串巷

在柳州街头，一款车型小巧的纯电动汽车几乎随处可见。

这款车是上汽通用五菱推出的首款四座新能源车——五菱宏光MINIEV。自上市以来广受青睐，这款电动汽车成为柳州人的“通勤神器”。它便捷灵活，因外形独特被一些网友戏称为柳州特产“剁椒鱼头”。

这便是柳州汽车制造业升级的生动缩影。

在上汽通用五菱生产基地，记者走访了全球首个岛式精益智造工厂（LIM工厂）。LIM工厂打造的10个“无人岛”凭借自动化技术、感知及数字化技术等，实现汽车生产的模块化自动装配和自动检测。

在广西汽车集团五菱工匠孵化基地，各类科创产品不断孵化，其中一款名为“摩菱”的“汽车充电宝”有助于解决充电桩短缺难题。广西汽车集团副总经理韦明凤表示，从几十年前靠“敲打”造出第一辆微型车到如今实现汽车智能化制造，柳州凭借科技创新实现汽车工业的华丽转身。

除了汽车制造，柳州还聚集了欧维姆机械、柳工机械、飓芯科技、南方电网超高压输电公司柳州局等一大批科技型企业。这些企业积极探索工程技术创新，为八桂大地培育新质生产力汇聚澎湃动力。

功以才成，业由才广。柳州制造业发展凝结着广大工程科技人员的智慧和汗水。林明智、郑志明、刘昌业……这些技术创新人才早已成为柳州靓丽的新名片。

在2月2日举办的“培养卓越工程人才，推动工程技术创新高质量发展”工程师座谈会上，《致广西工程师倡议书》公开发布，倡议工程科技人员主动作为、建功新时代。

科技馆内人头攒动

龙湖河畔，一座鸟瞰如同蝴蝶展翅的银色建筑格外耀眼，这是柳州“网红打卡地”——柳州科技馆。

正值寒假，馆内人头攒动。记者看到，一场名为“马德堡新传”的趣味科学表演吸引众多小朋友围观。科技馆还推出小小气象站、玩转电磁铁等科普活动，柳州寻梦大型体验项目“黑暗乘骑”等科技融合展品更是吸引观众上前体验。

春节假期，柳州科技馆不仅不打烊，还特意安排了科技馆版《谁是卧底》游戏、无人机试飞、科学快闪等活动。柳州科技馆馆长杨晟表示，柳州市科普资源丰富，科技馆搭建了开展科学教育和科学普及的平台，让更多青少年享受“科学大餐”。

走进柳州山区三江侗族自治县，同样能感受到“欢度新春、玩转科学”的氛围。

三江侗族自治县科技馆是广西首个县级科技馆和首个少数民族县科技馆。2月3日，三江侗族自治县科技馆举办“科技迎新年，民族团结向未来”新春首场科普报告会，面向当地中小学生科普航天知识、机械制造最新成果以及地方工业文化等。

在柳州，科创活力和科普资源如同清澈的柳江绵延不绝。40多个民族在这片土地广泛交往交流交融，涵养了团结、开放、包容、热情的城市气质。临别之际，柳州当地人向记者表达了他们对全国各地朋友的热情邀请：春暖紫荆花开，柳州只等你来。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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