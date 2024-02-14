记者 陈 瑜

原标题：清洁能源守护炭厂村的团圆年

从北京门头沟城区沿着永定河一路向西，穿过妙峰山镇集镇，路的深处就是炭厂村。在去年海河“23·7”流域性特大洪水灾害中，门头沟区的不少村庄受灾，炭厂村就是其中之一。

2月6日上午10点多，在完成妙峰山镇炭厂村附近线路巡检后，国网北京门头沟供电公司妙峰山供电所客户经理张立志和同事付佳走进村中，查看“煤改电”用户的设备运行情况。

炭厂村四周被高山包围着，因明末清初成为皇宫御用木炭基地而得名。该村曾是炭火缭绕的烧炭村，前些年全村成为“煤改电”的生态村。

“在去年特大洪水灾害中，炭厂村路面全部冲毁，10千伏线路受损严重，经过全力抢修，赶在供暖季前，我们更换了新的10千伏电杆和破损变压器，可以满足村里百姓‘煤改电’后的各类用电需求。”门头沟供电公司营销部党支部书记谢彬说。

手持仪器完成台区变压器负荷监测后，张立志和付佳来到87岁的独居老人周连英家中开展延伸服务。

就在记者来的前一天，一场冬雪光临炭厂村，山区温度骤降。一进门，扑面而来的却是一股暖流。张立志和付佳一边检查采暖设备用电情况，一边用电流表测量家里电压。

“奶奶，家里用电一切正常，您就踏踏实实看春晚、过大年。”张立志说道。

“小张啊，太感谢你们了，春节了，我买了两个灯笼，麻烦你们帮我把灯笼挂上吧！喜庆！”

“好嘞！过年期间，您有什么需要，随时言语！”

红灯笼映照中，炭厂村的春节氛围日益浓厚。

今年，北京开展“福满京城 春贺神州”为主题的新春活动。

炭厂村神泉峡景区海拔高、气温低，冰瀑景观是游客冬日打卡的好地方。谢彬说，考虑到春节期间游客增多，用电负荷增大，门头沟供电公司提前了解节日期间文化活动安排和供电保障需求，逐户走访景区、民宿等文化活动场所，按照“一户一案”制定保障方案和应急预案，实施“网格+电力”服务举措，加强人员值班值守，保障节日活动用电安全。

下山路上，张立志和付佳路过门头沟区王平镇东石古岩村，用红外测温仪、声学成像仪对“恢复+”钢杆上的瓷瓶和断路器进行检测。寒风中，两列18米高的银色钢杆仿佛钢铁卫士，扛起了架空线路。

“我们用钢管杆、窄基塔代替传统的水泥灰杆，基础下沉到15米，强度更高，能够承受河套地区可能出现的大水流冲击。”门头沟供电公司建设部工程师刘剑韬说。

今年是“23·7”特大暴雨受灾后的第一个春节。记者了解到，春节前夕，国网北京门头沟供电公司已提前摸排城市运行保障用户和包括“煤改电”在内的“六类”供暖用户的用电设备，确保群众温暖过节。

(责编：杨虞波罗、陈键)

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