原标题：科学家揭示蓝莓呈蓝色之谜

蓝莓为什么是蓝色的？据2月7日发表在《科学进展》上的论文，英国布里斯托尔大学的研究人员发现，尽管蓝莓果皮中的色素是深红色的，但其蜡质层中的微小结构使它们呈现蓝色。

研究人员解释说，这适用于许多颜色相同的水果，包括西洋李子、黑刺李和杜松子。它们的蓝色是由包裹在水果周围的一层蜡质层呈现出来的，蜡层由分散蓝色和紫外线的微型结构组成。这使得蓝莓对人类来说是蓝色的，对鸟类来说则呈现出蓝紫外光的颜色。这种“蓝紫外光色”是由表皮蜡层中随机排列的晶体结构与光线相互作用产生的。

研究人员表示，蓝莓的蓝色不能通过挤压来“提取”，因为这种颜色并非来自从水果中榨出的有色汁液。他们把蜡质层去除，并将其在卡片上重新结晶，创造出一种全新的蓝紫外光涂料。

这种超薄着色剂厚度约为2微米，虽然反射率较低，但它呈明显的蓝色，并且能很好地反射紫外线，这有望带来一种新的着色方法。

大多数植物都覆盖着一层薄薄的蜡质层。蜡质具有多种功能，作为一种疏水、自清洁涂层，它非常有效。但直到现在科学家才意识到，这种结构对植物呈现的颜色也非常重要。

未来，研究小组计划寻找更简单的方法来重建涂层并进行着色，这可能会带来一种更可持续、更生物兼容，甚至可食用的蓝紫外光反光涂料。（记者张佳欣）

(责编：杨虞波罗、陈键)

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