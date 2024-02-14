人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

科学家揭示蓝莓呈蓝色之谜

2024年02月14日09:20 | 来源：科技日报
小字号

原标题：科学家揭示蓝莓呈蓝色之谜

蓝莓为什么是蓝色的？据2月7日发表在《科学进展》上的论文，英国布里斯托尔大学的研究人员发现，尽管蓝莓果皮中的色素是深红色的，但其蜡质层中的微小结构使它们呈现蓝色。

研究人员解释说，这适用于许多颜色相同的水果，包括西洋李子、黑刺李和杜松子。它们的蓝色是由包裹在水果周围的一层蜡质层呈现出来的，蜡层由分散蓝色和紫外线的微型结构组成。这使得蓝莓对人类来说是蓝色的，对鸟类来说则呈现出蓝紫外光的颜色。这种“蓝紫外光色”是由表皮蜡层中随机排列的晶体结构与光线相互作用产生的。

研究人员表示，蓝莓的蓝色不能通过挤压来“提取”，因为这种颜色并非来自从水果中榨出的有色汁液。他们把蜡质层去除，并将其在卡片上重新结晶，创造出一种全新的蓝紫外光涂料。

这种超薄着色剂厚度约为2微米，虽然反射率较低，但它呈明显的蓝色，并且能很好地反射紫外线，这有望带来一种新的着色方法。

大多数植物都覆盖着一层薄薄的蜡质层。蜡质具有多种功能，作为一种疏水、自清洁涂层，它非常有效。但直到现在科学家才意识到，这种结构对植物呈现的颜色也非常重要。

未来，研究小组计划寻找更简单的方法来重建涂层并进行着色，这可能会带来一种更可持续、更生物兼容，甚至可食用的蓝紫外光反光涂料。（记者张佳欣）

(责编：杨虞波罗、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
灌区建设“热度”“速度”不减 奋力冲刺“开门红”
　　梅江灌区施工现场。受访者供图 人民网北京2月13日电 （欧阳易佳）2024年春节期间，江西宁都持续低温雨雪天气，梅江灌区现场人声鼎沸、机械轰鸣，施工“热度”和“速度”丝毫不减。…
坚守成就不凡 他们在这些地方架起“信息桥”
　　熙熙攘攘的商场里卖着年货，人潮涌动的街头巷尾挂起灯笼，神州大地年味渐浓……春节是阖家团圆之时，然而，有这样一群人，他们为了乡村通信建设，放弃与家人团聚的机会，留在一线工作岗位上贡献自己的力量。 “风吹石头跑，地上不长草，天上没只鸟”是宁夏西海固地区之前的真实写照，艰苦的自然条件一度严重影响当地的基础设施建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部