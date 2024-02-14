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交通银行多措并举推进城市房地产融资协调机制落地见效

2024年02月14日13:14 | 来源：人民网
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据交通银行官微最新消息，建立有效的城市房地产融资协调机制是保障房地产行业平稳健康发展、促进金融与房地产良性循环的重要举措。交通银行认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高度重视城市房地产融资协调机制，在国家金融监督管理总局专题会议后第一时间进行工作部署，组织全行召开城市房地产融资协调机制专题会，遵照国家金融监督管理总局政策要求出台交行配套支持政策、工作方案，在总分行层面均成立工作专班，依托城市房地产融资协调机制迅速开展政银企沟通和具体项目对接。自1月30日各地推送项目清单以来，截至2月13日，交通银行已获取、对接清单项目1442个，并已对其中部分项目实现贷款投放。交通银行青岛分行在收到第一批项目名单后，立即与客户沟通并开辟绿色通道，仅用3天便实现清单内首个项目投放落地，成为青岛市城市房地产融资协调机制建立后的首单投放，有效满足了项目建设融资需求。

作为破解房地产项目融资难题、稳定房地产融资的创新举措，城市房地产融资协调机制以支持项目建设为中心，贷款资金专款专用、封闭管理，能够精准、有效支持项目建设与交付，既可满足房地产项目合理融资需求，又能切实维护购房人合法权益，提升市场信心与活力。

下一步，交通银行将积极履行国有大行责任担当，主动靠前站位，充分运用好城市房地产融资协调机制，建立业务绿色通道，加快对清单项目的沟通、审批及放款，并持续落实“金融16条措施”、“保交楼”工作要求以及近期关于经营性物业贷款新规定等支持房地产平稳发展的相关政策，坚持对各类所有制房地产企业一视同仁，提高金融服务质效，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：崔元苑、李源)
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