图为首批次14个国家的AGILE指数。（中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理研究中心供图）

记者从中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理研究中心获悉，该中心与远期人工智能研究中心联合发起制定的AGILE全球人工智能治理评估指数于近日发布。该指数对首批14个国家开展的评估显示，我国位列第一梯队，人工智能发展水平总量处于领先地位。

中国科学院自动化研究所人工智能伦理与治理研究中心主任曾毅表示，当前，人工智能技术的快速发展正在深刻改变人类社会，同时也引发了一系列问题。以大语言模型为代表的生成式人工智能的广泛应用，让人工智能治理进入了新阶段，如何有效开展人工智能治理，成为全球各国共同面临的课题。

“AGILE全球人工智能治理评估指数的设计秉承‘治理水平同发展水平相匹配’的思路。”曾毅表示，从人工智能发展水平、治理环境、治理工具和治理成效4个方面出发，纳入18个评估维度的39项评估指标，深入描绘了全球人工智能治理的现状，并强调了国际合作、公平发展和综合治理框架对于应对人工智能治理挑战的必要性。

曾毅表示，解决人工智能发展与治理问题，没有任何一个国家能够独善其身，全球协作是大势所趋。（记者宋晨）

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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