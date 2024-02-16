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全社会单日跨区域人员流动量创新高

2024年02月16日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：【春运进行时】全社会单日跨区域人员流动量创新高

本报北京2月15日电 记者从交通运输部获悉，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，创今年春运单日新高，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。其中，铁路客运量1424.5万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长38.5%，比2019年同期增长27.1%；公路人员流动量28891万人次，环比增长1.4%，比2023年同期增长8.7%，比2019年同期增长25%；水路客运量149.3万人次，环比增长8.4%，比2023年同期增长52.7%，比2019年同期下降41.5%；民航客运量234.4万人次，环比增长2.2%，比2023年同期增长48.5%，比2019年同期增长17.4%。

(责编：王连香、杨迪)
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