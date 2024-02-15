人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

正月初五全社会跨区域人员流动量超3亿人次 创春运单日新高

2024年02月15日16:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。

其中，铁路客运量1424.5万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长38.5%，比2019年同期增长27.1%。公路人员流动量28891万人次，环比增长1.4%，比2023年同期增长8.7%，比2019年同期增长25%。水路客运量149.3万人次，环比增长8.4%，比2023年同期增长52.7%，比2019年同期下降41.5%。民航客运量234.4万人次，环比增长2.2%，比2023年同期增长48.5%，比2019年同期增长17.4%。

假期期间，安徽各地交通运输部门开展各项保通保畅保安全工作，确保老百姓春运出行平安顺畅有序。黄山市海事部门严格执行24小时值班和领导带班制度，联合黄山市交通执法支队开展港区及航道综合安全巡查，确保船舶适航、船员适任，保障人民群众安全出行。

池州市公路部门持续加强巡查频次，做好应急处置工作，全力以赴保障道路畅通无阻，为广大游客营造安全、顺畅的交通出行环境。淮北市交通执法支队采取有效措施积极应对大雾天气，全力保障辖区道路交通运输安全通畅。

春节期间，广东十余个在建交通重大项目工程共有近3000名建设者坚守岗位，全力以赴加快项目建设，奋力冲刺“开门红”。

深中通道约500名建设者坚守岗位，加紧推进隧道内机电设施安装、路面沥青铺装、服务保障等工作。除作业工人，路政人员也频繁在桥面上往来穿梭。路政员提前到位，有助于缓解现场交叉作业路面交通管控安全的巨大压力，也有利于尽快熟悉道路路况及设施设备，为通车后迅速进入安全、高效、通畅的营运状态做足准备。

为保障高栏港大桥、黄茅海大桥顺利合龙，春节期间近1000名建设者奋战在施工现场，开展钢箱梁架设、斜拉索安装和路面铺装工作。目前，黄茅海跨海通道项目建设进展顺利，五座主塔和两座隧道均已建设完成，上部结构施工持续进行中，力争2024年年底主体工程完工。

假期期间，清花高速项目关键控制性工程北江特大桥4个桥梁主墩有3个工点不停工，300多名建设者继续坚守岗位，确保工程不停工、进度不落下。潮汕环线京灶大桥项目建设现场“热度”和“速度”丝毫不减，目前，潮汕环线高速京灶大桥项目已完成全线桥梁桩基、承台、墩身、盖梁等下部结构施工，两岸南北主塔均已封顶，主桥钢梁杆件均已制造完成，全面进入主桥钢梁悬臂架设施工阶段，攻坚冲刺主桥合龙节点。

此外，广贺高速黄田服务区项目、深汕西改扩建项目淡水高架桥、坪山高架桥、圆墩山隧道等工点春节不停工，400余名建设者驻守项目前线，推动项目建设。

作为粤琼两省的黄金水道，今年春运，琼州海峡迎来运输高峰。返程高峰即将开启，叠加阶段性的大雾等恶劣天气，琼州海峡全力做好返程高峰保障工作。

广东、海南两省，湛江、海口两市频繁互动，进一步建立完善沟通对接机制，每日定时共享船舶运力、预售票数据、气象预报和停航预警、待渡车辆数量、高速公路来车情况等各类信息，确保预判、船舶调度准确性和工作精细化。

湛江市徐闻县倾尽全力做好候渡秩序维护和现场服务保障工作，全县提前规划和布置管控点位和人员，严格执行24小时值班值守制度，启动路面管控点25个，对入港的道路进行物理隔离，设置港外临时候渡场，提升基础设施的支撑能力。

海口新海港和秀英港动态增售出岛车辆部分船票满足小车出岛需求。目前，新海港49艘船舶以及18个泊位全负荷运行确保旅客顺利返程，秀英港余票较多，建议旅客错峰购票出行。

(责编：崔元苑、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
客流持续攀升 春运过半全国铁路累计发送旅客2.3亿人次
　　人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，1月26日至2月14日，春运过半，前20天我国铁路累计发送旅客2.3亿人次，运输安全平稳有序。其中，2月14日全国铁路发送旅客1424.5万人次，创春运单日旅客发送量历史新高。…
正月初五全社会跨区域人员流动量超3亿人次 创春运单日新高
　　人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。 其中，铁路客运量1424.5万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长38.5%，比2019年同期增长27.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部