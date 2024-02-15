人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。

其中，铁路客运量1424.5万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长38.5%，比2019年同期增长27.1%。公路人员流动量28891万人次，环比增长1.4%，比2023年同期增长8.7%，比2019年同期增长25%。水路客运量149.3万人次，环比增长8.4%，比2023年同期增长52.7%，比2019年同期下降41.5%。民航客运量234.4万人次，环比增长2.2%，比2023年同期增长48.5%，比2019年同期增长17.4%。

假期期间，安徽各地交通运输部门开展各项保通保畅保安全工作，确保老百姓春运出行平安顺畅有序。黄山市海事部门严格执行24小时值班和领导带班制度，联合黄山市交通执法支队开展港区及航道综合安全巡查，确保船舶适航、船员适任，保障人民群众安全出行。

池州市公路部门持续加强巡查频次，做好应急处置工作，全力以赴保障道路畅通无阻，为广大游客营造安全、顺畅的交通出行环境。淮北市交通执法支队采取有效措施积极应对大雾天气，全力保障辖区道路交通运输安全通畅。

春节期间，广东十余个在建交通重大项目工程共有近3000名建设者坚守岗位，全力以赴加快项目建设，奋力冲刺“开门红”。

深中通道约500名建设者坚守岗位，加紧推进隧道内机电设施安装、路面沥青铺装、服务保障等工作。除作业工人，路政人员也频繁在桥面上往来穿梭。路政员提前到位，有助于缓解现场交叉作业路面交通管控安全的巨大压力，也有利于尽快熟悉道路路况及设施设备，为通车后迅速进入安全、高效、通畅的营运状态做足准备。

为保障高栏港大桥、黄茅海大桥顺利合龙，春节期间近1000名建设者奋战在施工现场，开展钢箱梁架设、斜拉索安装和路面铺装工作。目前，黄茅海跨海通道项目建设进展顺利，五座主塔和两座隧道均已建设完成，上部结构施工持续进行中，力争2024年年底主体工程完工。

假期期间，清花高速项目关键控制性工程北江特大桥4个桥梁主墩有3个工点不停工，300多名建设者继续坚守岗位，确保工程不停工、进度不落下。潮汕环线京灶大桥项目建设现场“热度”和“速度”丝毫不减，目前，潮汕环线高速京灶大桥项目已完成全线桥梁桩基、承台、墩身、盖梁等下部结构施工，两岸南北主塔均已封顶，主桥钢梁杆件均已制造完成，全面进入主桥钢梁悬臂架设施工阶段，攻坚冲刺主桥合龙节点。

此外，广贺高速黄田服务区项目、深汕西改扩建项目淡水高架桥、坪山高架桥、圆墩山隧道等工点春节不停工，400余名建设者驻守项目前线，推动项目建设。

作为粤琼两省的黄金水道，今年春运，琼州海峡迎来运输高峰。返程高峰即将开启，叠加阶段性的大雾等恶劣天气，琼州海峡全力做好返程高峰保障工作。

广东、海南两省，湛江、海口两市频繁互动，进一步建立完善沟通对接机制，每日定时共享船舶运力、预售票数据、气象预报和停航预警、待渡车辆数量、高速公路来车情况等各类信息，确保预判、船舶调度准确性和工作精细化。

湛江市徐闻县倾尽全力做好候渡秩序维护和现场服务保障工作，全县提前规划和布置管控点位和人员，严格执行24小时值班值守制度，启动路面管控点25个，对入港的道路进行物理隔离，设置港外临时候渡场，提升基础设施的支撑能力。

海口新海港和秀英港动态增售出岛车辆部分船票满足小车出岛需求。目前，新海港49艘船舶以及18个泊位全负荷运行确保旅客顺利返程，秀英港余票较多，建议旅客错峰购票出行。

(责编：崔元苑、章斐然)

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