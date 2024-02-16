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我国积极推进碳封存地质调查工作

2024年02月16日09:10 | 来源：新华网
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原标题：我国积极推进碳封存地质调查工作

新华社北京2月15日电 为服务“双碳”目标实现，我国积极推进碳封存地质调查及相关技术试验并取得一系列新进展。

记者近日从中国地质调查局获悉，目前我国持续深化碳封存机理、选址、监测等技术研究，探索开展人工干预增加岩溶碳汇试验，推进陕北百万吨级碳封存重大示范选址、黄河三角洲地质储能先导性试验。目前渤海、南黄海等重点海域碳封存选区评价已经完成。江西、山东探索开展沉积盆地咸水层碳储存潜力评价与碳封存试验。广西首次开展地下河流域岩溶碳汇调查评价。

据介绍，2024年，我国将继续开展地质碳储碳汇国情调查，完成全国岩溶碳汇潜力评估；加强重点盆地碳封存潜力评价，圈定一批目标靶区；深化地表基质调查，启动黄淮海产粮区、青藏高原多年冻土区等地表基质调查，带动各省积极参与；实施土地质量地球化学调查，建设完善国家—区域两级土地质量地球化学监测网络。（记者王立彬）

(责编：王连香、杨迪)
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