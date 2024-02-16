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超长春节假期点燃旅游热 2024年旅游消费或维持上升势头

2024年02月16日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月15日电（记者丁雅雯、李唐宁）热门景区现“人从众”景象、博物馆门票“一票难求”、部分旅游目的地机票价格水涨船高……随着超长假期的开启，2024年春节旅游消费格外火热。

　　业内人士指出，不少旅客选择“返乡+旅游”“1+1”模式过春节，是今年春节旅游火爆的重要原因，预计2024年旅游消费市场有望保持上升势头。

　　超长假期点燃游客出行热 2024年春节旅游有望迎新高峰

　　“大年初三，我们临时决定自驾去大同，没想到游客这么多！当地连锁酒店几乎全部满房，稍微大一点的餐馆几乎都需要排位。”消费者李女士感叹。

　　2024年春节迎来“8+1”超长假期，不少旅客选择“返乡+旅游”“1+1”模式过节。业内人士预计，春节旅游消费有望迎来新高峰。

图为2月14日，游客在山西大同云冈石窟游览 （新华社记者 李唐宁 摄）

图为2月14日，游客在山西大同云冈石窟游览 （新华社记者 李唐宁 摄）

　　“杭州灵隐寺一眼望去，看不到检票口”“大年初三、西湖断桥、人山人海”“景区‘小桥’成‘人桥’”“博物馆春节假期门票全都约满了”……在微博等社交平台上，关于春节旅游火爆的讨论不绝于耳。

　　美团数据显示，今年春节“旅游过年”的群体越来越多，旅游消费迎来强劲复苏。截至1月21日，年三十至大年初八的旅游消费（含酒店民宿、景点门票、交通等）提前预订量较去年增长约7倍。

　　“在探亲返乡潮以及寒假亲子游、新春跨年游等需求交织下，今年春节预订高峰和热门跟团游产品售罄时间，较往年更为提前。”途牛旅游网有关负责人说。

　　去哪儿网有关负责人表示，不少旅客选择“返乡+旅游”“1+1”模式度过春节，大年初二出发的旅客数量相较节中其他几天更多。预计2024年春节旅客量有望达历史新高。

　　“南北互跨”成春节旅游关键词

　　在“南方小土豆”“北上”感受东北雪乡的同时，不少“东北大冻梨”也“南下”体验南方的暖冬，“南北互跨”成为今年春节旅游趋势。

　　途牛旅游网在《2024春节旅游消费预测报告》中指出，春节假期呈现出明显的“南北互跨游”趋势。具体来看，来自上海、江苏、广东、浙江、湖南等地的游客更倾向于选择京津冀和东北地区作为旅游目的地，而北京、天津、山东、陕西以及东三省的游客则对海南、广东、广西、云南、江苏等目的地展现出更强烈的旅游意愿。

　　“今年春节‘南北互跨’的旅游趋势十分明显。其中，元旦爆火的哈尔滨热度不减，春节的提前预订量远高于全国大盘；而三亚、西双版纳、北海仍是春节热门度假去处，为北方游客过冬提供了更多选择。”美团有关负责人说。

　　商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，南北方截然不同的自然环境和文化氛围，满足了消费者探索新鲜事物的心理诉求。而各地政府和旅游企业加强了对不同地域市场的宣传和营销活动，有效激发了南北游客相互探访的兴趣，是“南北互跨”游热度不减的重要原因。

　　2024年旅游消费有望保持向上势头

　　中国旅游研究院近期在报告中指出，2023年旅游市场和旅游产业链得到明显修复。预计2024年国内旅游人数将超过60亿人次，入出境旅游人数合计有望超过2.6亿人次。

　　“随着国内经济的回暖，国际航班的恢复和签证政策的放宽，预计2024年国内旅游消费规模持续增长，出境游规模或全面提升。”途牛旅游网副总裁齐春光说。

　　齐春光认为，2024年国内旅游消费有以下几方面趋势：一是，文化游继续受到追捧，文化遗产、博物馆、科技馆、红色旅游等主题将持续受到广泛关注；二是，乡村旅游加速发展，消费者对田园风光、乡村文化的追求，将进一步推动乡村旅游的发展；三是，越来越多的消费者倾向于“反向旅游”，一些小而美的旅游目的地有望成为“黑马”。

　　“随着生活水平的提高，消费者对于旅游品质和体验的关注度持续攀升，将进一步促进高端旅游产品和服务的增长。预计2024年旅游消费将呈现复苏并加速发展的态势，特色旅游、品质旅游成为主流。”洪勇说。

(责编：赵欣悦、常雪梅)
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