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我国将每年改造10万公里以上地下管线

2024年02月16日11:18 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月16日电（记者 王优玲）地下管网改造，是市政工程，更是民生工程。记者近日从住房城乡建设部了解到，未来，我国将每年改造10万公里以上地下管线。

　　住房城乡建设部相关司局负责人表示，地下管网包括城市范围内为满足生活、生产需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。目前，全国城市的供水管道长度达110.30万公里，排水管道长度91.35万公里，天然气管道长度98.04万公里，供热管道长度49.34万公里。

　　据了解，今年我国将大力推进城市地下管网改造，实施城市排水防涝能力提升工程，深入推进城市生命线安全工程建设。

(责编：赵欣悦、常雪梅)
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